Piantedosi contro la Cgil dopo lo sciopero generale, accusa sulla "rivolta sociale" che preoccupa la politica

Lo sciopero generale per Gaza ha riacceso lo scontro politico: la Cgil ha parlato di 2 milioni di persone in piazza, il Viminale ha ridimensionato con Piantedosi che ha accusato il sindacato di “appello alla rivolta sociale”, mentre Salvini di “guerra politica”. Landini ha difeso le proteste e l’opposizione si è dichiarata solidale con i manifestanti.

Sciopero generale, per Piantedosi “rivolta sociale”

La giornata dello sciopero generale per Gaza e la Global Sumud Flotilla ha alimentato i contrasti tra maggioranza e opposizione. In piazza, secondo la Cgil, hanno partecipato oltre due milioni di persone, mentre per il Viminale i numeri si fermerebbero tra 400 e 500mila.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, parlando alla Leopolda di Firenze, ha sottolineato come la mobilitazione abbia rappresentato più un appello alla “rivolta sociale” che una semplice protesta, sostenendo che l’organizzazione sindacale “lo dica anche espressamente” da tempo.

Il titolare del Viminale ha poi rimarcato che i temi centrali dello sciopero non riguardavano lavoro ed economia, settori in cui – a suo dire – il governo Meloni sta ottenendo molto.

“Temi sui quali il governo sta marcando dei risultati come non si verificavano da anni e da decenni, e questo anche su quelli della sicurezza e dell’immigrazione” ha sottolineato il ministro.

Lo scontro tra Salvini e Cgil

In precedenza era stato il vicepremier Matteo Salvini, con toni ancora più duri, ad accusare la Cgil di condurre una vera e propria “guerra politica”.

Il ministro delle Infrastrutture aveva annunciato l’intenzione di proporre nuove regole per scioperi e manifestazioni, compresa una cauzione preventiva in caso di danni, lanciando la provocazione “paghi Landini”. Dal canto suo, il segretario Maurizio Landini aveva difeso la legittimità dello sciopero, replicando che a pagare sono “i cittadini con le loro tasse”.

Salvini aveva in seguito rincarato la dose.”Abbiamo dato una chance, hanno preferito fare guerra politica. Sapremo come comportarci”.

Il sostegno dell’opposizione

A sostegno dei lavoratori sono scesi anche Pd, M5s e Avs. “Giù le mani dal diritto di sciopero. Siamo con le lavoratrici e i lavoratori” aveva dichiarato Elly Schlein, dichiarandosi solidale con “gli attivisti della Flotilla attaccati dalla presidente del Consiglio”.

Giuseppe Conte aveva accusato direttamente Giorgia Meloni di “provocare lo scontro con le sue affermazioni. È una tecnica ben precisa: fomenta l’odio, provoca le piazze indignate per due anni di silenzio complice del governo e alla fine vuole soffocare il dissenso”.