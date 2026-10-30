Piazzale Roma bloccato a Venezia per lo sciopero generale: "Se ci bloccano il futuro gli blocchiamo la città"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il centro storico lagunare si fa sentire in occasione dello sciopero generale: il terminal di auto e bus di Piazzale Roma, a Venezia, è stato completamente bloccato dai manifestanti. Nel mirino dei partecipanti è finita la scelta di precettare lavoratrici e lavoratori del settore trasporti, contro cui è stato scandito lo slogan “Se ci bloccano il futuro gli blocchiamo la città“. A completare l’azione dimostrativa, lo srotolamento dal tetto del garage comunale di un lungo striscione recante la scritta “riprendiamoci il futuro“.

ANSA