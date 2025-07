Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per lesioni personali pluriaggravate, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale a Castel Bolognese, comune in provincia di Ravenna. Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito il fratello e aver minacciato i militari intervenuti sul posto.

La ricostruzione dei fatti secondo i Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel pomeriggio nel pieno centro di Castel Bolognese. Una segnalazione ha allertato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Faenza circa la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione che stava aggredendo alcune persone. Una pattuglia del Radiomobile, che si trovava nelle vicinanze, ha udito le urla provenire dal luogo indicato e si è immediatamente diretta sul posto.

L’intervento dei militari e l’uso dello spray al peperoncino

Giunti sul luogo, i Carabinieri hanno individuato un uomo straniero, già noto per precedenti giudiziari, che si trovava a petto nudo e in evidente stato di alterazione. L’uomo stava aggredendo una persona con un lungo bastone e, alla vista dei militari, ha tentato di avventarsi anche contro di loro, minacciandoli con l’arma improvvisata. Per fermare l’escalation di violenza e disarmare l’aggressore, i Carabinieri sono stati costretti a ricorrere allo spray al peperoncino in dotazione.

L’arresto e la ricostruzione della dinamica

L’uomo è stato quindi immobilizzato e condotto in caserma, dove i militari hanno potuto ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. È emerso che il motivo scatenante dell’episodio sarebbe stato un dissidio familiare: la vittima dell’aggressione era infatti il fratello dell’arrestato. Quest’ultimo, colpito ripetutamente con il bastone, ha riportato ferite tali da richiedere l’intervento dei sanitari del 118. I medici hanno riscontrato lesioni guaribili in 10 giorni.

I reati contestati e la misura cautelare

Per quanto accaduto, i Carabinieri del Radiomobile, rimasti fortunatamente illesi, hanno proceduto all’arresto del 35enne con le accuse di lesioni personali pluriaggravate, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. I reati sono stati aggravati dal fatto che l’uomo fosse già sottoposto a una misura di prevenzione. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso il carcere di Ravenna in attesa dell’udienza di convalida.

La situazione a Castel Bolognese e la risposta delle forze dell’ordine

L’episodio ha destato particolare preoccupazione nella comunità di Castel Bolognese, dove simili episodi di violenza sono rari. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato conseguenze più gravi sia per la vittima che per i presenti. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini, che con le loro segnalazioni permettono di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza.

Il ruolo dei Carabinieri e la prevenzione dei reati

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la presenza costante delle pattuglie sul territorio e la prontezza nell’utilizzo dei mezzi in dotazione, come lo spray al peperoncino, si sono rivelate fondamentali per la gestione di situazioni ad alto rischio. L’episodio dimostra come la prevenzione e il controllo del territorio siano strumenti essenziali per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi di aggressione e violenza.

Le condizioni della vittima e le indagini in corso

Il fratello dell’arrestato, dopo essere stato medicato dai sanitari del 118, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma le ferite riportate testimoniano la gravità dell’aggressione. I Carabinieri stanno proseguendo le indagini per chiarire ulteriormente le cause del litigio familiare e per verificare eventuali responsabilità aggiuntive.

Il trasferimento in carcere e i prossimi passi giudiziari

Dopo l’arresto e il completamento delle procedure di identificazione, il 35enne è stato condotto presso la casa circondariale di Ravenna, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. La Procura valuterà la posizione dell’uomo e deciderà sulle eventuali misure cautelari da adottare nei suoi confronti.

La reazione della comunità e l’importanza della sicurezza

L’episodio ha suscitato sconcerto tra i residenti di Castel Bolognese, che hanno espresso solidarietà alla vittima e apprezzamento per la rapidità dell’intervento dei Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nel garantire la sicurezza pubblica e nel prevenire episodi di violenza e aggressione sul territorio.

