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I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti ed estorsione ai danni dell’ex compagna. Il provvedimento è scattato nel pomeriggio del 23 ottobre a Sgurgola (Frosinone), dove i militari del posto, affiancati dai colleghi di Viterbo, hanno rintracciato l’indagato al termine delle indagini avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima.

La denuncia e le richieste di denaro all’ex compagna

L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Frosinone. All’uomo sono contestati, oltre ai maltrattamenti contro familiari e conviventi nell’ambito della normativa “Codice Rosso”, estorsione, atti persecutori, lesioni personali, rapina, violenza privata e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata all’inizio di ottobre dall’ex compagna. La donna ha riferito di soprusi cominciati durante la relazione e proseguiti anche dopo la separazione.

Le minacce con un’arma da fuoco

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe mosso minacce ripetute e sarebbe arrivato a considerare l’uso di armi da fuoco e violenze fisiche per ottenere denaro. Le somme richieste avrebbero raggiunto circa 1600 euro al mese; a queste si sarebbero aggiunti i ricavi della vendita di alcuni immobili della donna per un valore complessivo stimato in circa 500.000 euro.

Le aggressioni e l’arresto

Gli accertamenti hanno documentato diversi episodi di violenza. A fine settembre, dopo il rifiuto dell’ennesima richiesta di denaro, l’uomo avrebbe colpito la donna con calci e pugni, provocandole gravi lesioni. In un’altra occasione, avvenuta pochi giorni prima, l’avrebbe aggredita con pugni e schiaffi, causandole ulteriori traumi, per poi minacciarla di darle fuoco con del liquido infiammabile. In quell’episodio le avrebbe sottratto 740 euro in contanti e una carta prepagata. La carta sarebbe stata poi utilizzata per effettuare prelievi per altri 1520 euro.

Durante le operazioni, svolte anche con una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato la carta che era stata sottratta alla vittima. Concluse le formalità, l’uomo è stato condotto nel carcere di Frosinone, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’appello dopo l’episodio di Sgurgola

I carabinieri della Compagnia di Anagni hanno espresso il loro impegno accanto alle vittime di maltrattamenti e invitano chi subisce violenze o abusi a rivolgersi alle forze dell’ordine o ai centri antiviolenza, per trovare ascolto e protezione.

IPA