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Eseguito un arresto per sequestro di persona e minaccia presso la stazione ferroviaria di Roma Termini: un uomo di 37 anni, originario di Napoli e già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, è stato fermato mentre cercava di costringere una giovane donna a salire su un treno contro la sua volontà. L’episodio, avvenuto ieri sera, è stato segnalato dalla sorella della vittima, che ha allertato il numero di emergenza 112.

L’intervento dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato nella serata di ieri presso la stazione ferroviaria di Roma Termini. La Centrale Operativa dei Carabinieri del Gruppo di Roma ha ricevuto una segnalazione urgente da parte della sorella della vittima, una giovane romana di 20 anni. La donna ha riferito che la congiunta si trovava in una situazione di imminente pericolo.

I militari del Nucleo Scalo Termini sono intervenuti rapidamente, individuando la coppia su uno dei binari della stazione. L’uomo, secondo quanto ricostruito, stava tentando di costringere la ragazza a salire a bordo di un treno diretto a Napoli, agendo contro la volontà della giovane. Notando lo stato di evidente difficoltà della vittima, i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo prima che potesse portare a termine il suo intento.

Un’escalation di violenze e minacce: il contesto della vicenda

Dalle dichiarazioni raccolte dagli inquirenti, è emerso che l’episodio rappresenta il culmine di una serie di comportamenti violenti e vessatori. La giovane vittima ha raccontato di aver subito, già nella giornata precedente, maltrattamenti e lesioni personali tali da rendere necessario il ricorso alle cure ospedaliere, con una prognosi di 10 giorni. Durante l’aggressione avvenuta in stazione, l’uomo le avrebbe sottratto il telefono cellulare, impedendole così di chiedere aiuto.

Non solo: la ventenne ha denunciato anche un tentativo di estorsione legato al fenomeno del revenge porn. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe minacciato di diffondere online un video intimo della ragazza qualora lei non avesse accettato di riallacciare la relazione sentimentale.

L’arresto e le indagini in corso

A seguito della denuncia-querela formalizzata dalla vittima e dopo aver informato il Pubblico Ministero del pool antiviolenza della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del trentasettenne. L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA