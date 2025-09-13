Picchia i ladri e li lancia dal terrazzo a Oderzo vicino Treviso: calci e pugni al buio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

In una sera di tensione a Colfrancui, frazione di Oderzo, in provincia di Treviso, un 38enne si è trovato a fronteggiare tre intrusi. Giovedì 11 settembre, intorno alle 22, un camionista di origini rumene ha sorpreso tre sconosciuti sul terrazzo della sua abitazione e li ha affrontati colpendoli con calci e pugni per difendere la moglie e le tre figlie. Uno dei ladri è precipitato dal balcone, mentre gli altri due si sono dati alla fuga.

Picchia i ladri e li lancia dal terrazzo a Oderzo vicino Treviso

Liviu Apetrei, residente in Italia dal 2006, ha raccontato al Gazzettino di aver sentito rumori sospetti e di aver inizialmente pensato a un vicino.

L’insistenza dei colpi, però, lo ha spinto a controllare. Sul terrazzo ha trovato tre uomini, resi poco visibili dal buio: “Avevano perfino rimosso la lampada esterna”, ha spiegato.

Il tentato furto è avvenuto a Oderzo, in provincia di Treviso

“Ho pensato solo che fossero ladri e che volessero entrare in casa, dove c’erano mia moglie e le bambine di 10, 8 e 2 anni”, ha detto Apetrei.

La risposta è stata fulminea: ha colpito il più vicino, facendolo cadere dal terrazzo da circa tre metri di altezza.

Gli altri due, colti di sorpresa, hanno tentato di scappare ma sono stati colpiti a loro volta prima di lanciarsi giù dal balcone. “Quello che ho buttato giù per primo credo si sia fatto male”, ha aggiunto.

Le indagini sul tentato furto

I tre malviventi sono riusciti a dileguarsi, probabilmente a bordo di un’auto scura descritta da un vicino come una Volkswagen Golf o una Ford Fiesta.

Nessuno è riuscito a segnalarne la targa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno perlustrato l’area senza esito.

Un episodio simile si era verificato due ore prima a Motta di Livenza, sempre in provincia di Treviso, dove tre sconosciuti erano stati notati in un giardino privato. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda.

La paura della moglie e di un intero quartiere

Il mattino dopo, Apetrei è tornato al lavoro ma ha raccomandato alla moglie di non aprire a nessuno: “È terrorizzata“.

Nel quartiere c’è chi ha commentato che i ladri “hanno trovato quello del formajo“, espressione veneta per dire che non l’hanno avuta vinta.

L’allerta però rimane alta e la piccola comunità teme nuovi tentativi di furto.