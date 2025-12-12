Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Torino un arresto per rapina aggravata ai danni di operatori sanitari. L’episodio è avvenuto nei pressi del campus Einaudi. Un cittadino algerino di 38 anni è stato fermato dopo aver aggredito il personale del 118 durante un soccorso.

L’intervento dei soccorsi e l’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando la Volante del Commissariato di P.S. “Barriera Milano” è stata chiamata a intervenire vicino al campus Einaudi, a seguito di una segnalazione relativa a un’aggressione ai danni di personale sanitario.

L’ambulanza del 118 era stata inviata sul posto dopo che alcuni passanti avevano segnalato la presenza di una persona in evidente stato di bisogno. Gli operatori sanitari hanno soccorso l’uomo, che appariva in stato di ebbrezza, e, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno fatto accomodare sull’ambulanza per trasportarlo in ospedale. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata: la persona soccorsa, inizialmente collaborativa, ha improvvisamente assunto un comportamento violento, minacciando e colpendo gli operatori del 118. Uno dei soccorritori ha riportato una forte contusione a un dito.

La rapina e l’intervento della Polizia

Durante l’aggressione, l’uomo si è impossessato degli occhiali da sole di uno dei soccorritori e ha tentato di allontanarsi dall’ambulanza. La centrale operativa del 118 ha immediatamente allertato la Polizia, che è intervenuta con una Volante del Commissariato “Barriera Milano”. Gli agenti hanno bloccato l’uomo nei pressi del campus Einaudi, recuperando gli occhiali da sole e restituendoli al legittimo proprietario.

L’arresto e le conseguenze legali

L’uomo, un cittadino algerino di 38 anni, è stato arrestato per rapina, con l’aggravante – recentemente introdotta dal legislatore – prevista per i reati commessi ai danni di personale sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

IPA