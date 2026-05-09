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È stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Ancona per un uomo di 40 anni, indagato per estorsione e lesioni ai danni di alcuni vicini di casa. L’uomo avrebbe agito con violenza e minacce per ottenere somme di denaro, costringendo le vittime ad abbandonare le proprie abitazioni. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

La prima estorsione: minacce e violenza per 500 euro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nei primi giorni di febbraio, quando la Squadra Mobile ha avviato un’indagine su segnalazione di un vicino di casa dell’indagato. Quest’ultimo avrebbe costretto la vittima, attraverso minacce e un episodio di percosse che ha provocato lesioni, a consegnare la somma di 500 euro. L’azione è stata condotta con modalità violente e intimidatorie, che hanno subito destato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il primo episodio di estorsione si è consumato nei primi giorni di febbraio. L’uomo, residente nello stesso stabile della vittima, avrebbe utilizzato minacce verbali e, in almeno un’occasione, avrebbe colpito il vicino con uno schiaffo, provocandogli lesioni. Sotto questa pressione, la vittima si è vista costretta a consegnare 500 euro all’indagato.

Il secondo episodio: tentata estorsione ai danni di una coppia

Alla fine di febbraio, la stessa persona avrebbe tentato un’altra estorsione, questa volta ai danni di una coppia di vicini di casa, marito e moglie. Anche in questa circostanza, l’uomo avrebbe richiesto inizialmente 500 euro, colpendo con schiaffi il marito e, di fronte al rifiuto, avrebbe proseguito con ulteriori minacce. Il giorno successivo, avrebbe nuovamente aggredito uno dei coniugi per ottenere la somma pretesa, riducendo la richiesta a 400 euro e fissando la consegna entro pochi giorni.

Minacce reiterate e pressioni tramite WhatsApp

Le pressioni non si sarebbero fermate agli episodi di violenza fisica. Nei giorni successivi, l’indagato avrebbe continuato a inviare minacce tramite l’applicazione WhatsApp, insistendo nella richiesta di denaro e mantenendo un clima di costante intimidazione nei confronti della coppia. Questa situazione ha generato un forte stato di ansia e preoccupazione nelle vittime.

Le condotte dell’uomo, caratterizzate da azioni delittuose e reiterate minacce, hanno avuto gravi ripercussioni sulla vita delle vittime. Entrambi i nuclei familiari coinvolti sono stati costretti ad abbandonare le rispettive abitazioni, nel tentativo di ritrovare serenità e sicurezza lontano dal contesto in cui si erano verificati gli episodi di estorsione e violenza.

Il provvedimento del G.I.P. e l’esecuzione della misura cautelare

Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha accolto la richiesta, disponendo il divieto di dimora nel Comune di Ancona. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile dorica, che hanno notificato all’uomo l’obbligo di allontanarsi dalla città.

IPA