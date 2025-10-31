Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a Messina, dove un uomo di 37 anni è stato fermato dopo aver aggredito il padre e opposto violenta resistenza agli agenti.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria di Messina, dove gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria erano impegnati in un servizio di vigilanza ordinario.

Durante il servizio, alcuni passanti hanno segnalato agli agenti una violenta lite in corso in una strada adiacente alla stazione. I poliziotti sono intervenuti tempestivamente e hanno trovato un gruppo di persone che prestava soccorso a un uomo visibilmente ferito, zoppicante e con evidenti ecchimosi. Accanto a lui, un giovane in evidente stato di agitazione continuava a minacciare il ferito, che secondo i presenti era suo padre.

La reazione dell’aggressore

L’uomo, identificato come il figlio della vittima, ha rifiutato di fornire i documenti agli agenti e ha tentato di sottrarsi al controllo con atti di resistenza, colpendo i poliziotti con calci e spingendo il proprio motociclo contro di loro. Durante la colluttazione, uno degli agenti ha riportato una contusione al ginocchio.

L’arresto e i precedenti

Nonostante la violenta opposizione, i poliziotti sono riusciti a bloccare il soggetto. Gli accertamenti in banca dati hanno rivelato che il trentasettenne aveva già numerosi precedenti, tra cui pregresse aggressioni ai danni del padre.

Le conseguenze giudiziarie

L’aggressore è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la casa circondariale “Gazzi” di Messina. In seguito al rito direttissimo, il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

