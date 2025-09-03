Picchia l'avversario del figlio a Collegno, papà si difende e replica alle accuse: "Non è andata così"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

“Non è andata così”: queste le parole dell’uomo indagato per lesioni, che avrebbe aggredito e picchiato un giovane portiere a Collegno dopo una partita di calcio. Si tratta di un 40enne, papà di uno dei giocatori del Volpiano Pianese. L’uomo è recentemente intervenuto per scusarsi, ma ha raccontato la sua versione della vicenda, che non sembrerebbe coincidere con la prima ricostruzione dei fatti.

Picchia giovane portiere a Collegno: “Non è andata così”

Continua a far discutere la rissa avvenuta a Collegno lo scorso fine settimana dopo una partita di calcio, rissa nel corso della quale un papà 40enne avrebbe picchiato il giovane portiere della squadra avversaria.

In realtà, fin dalle prime ore dopo l’accaduto, sono state condivise diverse versioni della rissa, tra loro contrastanti.

I fatti si sono svolti a Collegno domenica 31 agosto

Dopo ore di silenzio, il papà accusato di lesioni ha finalmente rilasciato alcune dichiarazioni in sua difesa a Il Corriere della Sera.

“Mi dispiace e chiedo scusa, so di aver dato un pessimo esempio. L’ho fatto per difendere mio figlio, ma le cose non sono andate come vengono raccontate”, ha affermato l’uomo.

Il video che difende il papà

In difesa del papà accusato di aver picchiato il giovane portiere della Csf Carmagnola a Collegno è emerso anche un video, che è stato girato domenica scorsa dagli spalti e che verrà utilizzato per far luce sulla faccenda.

Il video ha ripreso l’intera rissa e sembra aver escluso che a causare la frattura del malleolo al giovane portiere sia stato il papà dell’avversario.

La legale Beatrice Rinaudo, che difende il 40enne attualmente accusato di lesioni, ha ribadito le parole del suo assistito.

“Siamo ovviamente molto dispiaciuti per quello che è successo ai ragazzi”, ha affermato l’avvocato, “ma non c’è stato nessun atterramento e nessun calcio”.

Rinaudo ha poi concluso affermando: “Gli altri hanno raccontato la loro versione, noi racconteremo la nostra”.

La decisione del Volpiano Pianese

Dopo gli eventi di Collegno, il Volpiano Pianese ha deciso di ritirarsi dal Super Oscar.

Giovedì 4 settembre, invece, il giudice sportivo dovrà decidere le sorti dei due ragazzi che hanno dato il via alla rissa.

Per entrambi si parla di una possibile squalifica.