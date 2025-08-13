Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per violenza privata e detenzione abusiva di armi a San Giovanni in Persiceto. Un uomo di 48 anni è stato fermato dopo aver minacciato con una pistola la sua ex compagna, costringendola con la forza a entrare nel proprio appartamento. L’episodio è stato segnalato da una telefonata al 112, che ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente e di arrestare il responsabile, trovato in possesso di un vero e proprio arsenale di armi bianche e pistole a salve.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio con una chiamata d’emergenza alla Centrale Operativa dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto. Una donna italiana, visibilmente scossa, ha riferito di essere stata minacciata con una pistola dal suo vicino di casa, con cui aveva avuto una relazione sentimentale in passato. I militari sono arrivati in pochi minuti sul posto, trovando la donna ancora in stato di agitazione e pronta a raccontare quanto accaduto poco prima.

La ricostruzione dei fatti: minacce, schiaffi e fuga

La vittima ha spiegato ai Carabinieri che il suo ex compagno, dopo averla raggiunta, l’ha minacciata puntandole contro una pistola. L’uomo, in preda alla gelosia per una serata trascorsa dalla donna fuori casa con amici, l’ha aggredita fisicamente, colpendola con schiaffi e costringendola a entrare nel suo appartamento, trascinandola per i capelli. Durante l’aggressione, l’uomo ha continuato a brandire l’arma e a rivolgere offese e accuse alla donna, convinto di essere stato tradito.

La fuga e la richiesta di aiuto

Approfittando di un attimo di distrazione dell’aggressore, la donna è riuscita a divincolarsi e a fuggire, trovando rifugio nel proprio appartamento. Da lì ha immediatamente chiamato il 112, chiedendo aiuto e permettendo così ai Carabinieri di intervenire rapidamente. L’efficacia della risposta delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’arresto e la scoperta dell’arsenale

Durante l’intervento nell’appartamento dell’uomo, i Carabinieri hanno ascoltato la sua versione dei fatti. Nel corso del sopralluogo, i militari hanno notato una pistola nera appoggiata sulla libreria. L’uomo ha tentato di giustificarsi, sostenendo che si trattasse di una pistola a salve, comunemente nota come scacciacani. Tuttavia, la successiva perquisizione domiciliare ha portato alla luce un vero e proprio arsenale: dodici coltelli a serramanico con lame tra i 7 e i 28 cm, un machete, una katana, due manganelli in metallo, una balestra con due frecce e un’ulteriore pistola a salve priva del tappo rosso, completa di caricatore e proiettili a salve. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato dai Carabinieri.

Le accuse e le conseguenze giudiziarie

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza privata e detenzione abusiva di armi. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 48enne è stato condotto in Tribunale per la celebrazione del processo con rito direttissimo. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il contesto: armi e sicurezza domestica

Il caso ha riacceso l’attenzione sul tema della detenzione abusiva di armi e sulla sicurezza domestica. La presenza di un arsenale così variegato e potenzialmente pericoloso in un’abitazione privata rappresenta un rischio concreto, soprattutto in situazioni di conflitto personale o familiare. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di segnalare tempestivamente episodi di minaccia o violenza, come avvenuto in questa circostanza, per prevenire conseguenze più gravi.

La risposta delle istituzioni

Le autorità giudiziarie e i Carabinieri hanno ribadito il loro impegno nella tutela delle vittime di violenza domestica e nella repressione dei reati legati al possesso illegale di armi. L’intervento tempestivo e la successiva attività investigativa hanno permesso di mettere in sicurezza la vittima e di sottrarre dalla disponibilità dell’arrestato numerosi oggetti potenzialmente letali.

Conclusioni e riflessioni

L’episodio di San Giovanni in Persiceto rappresenta un esempio di come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa risultare decisiva nella prevenzione e nella repressione di episodi di violenza privata e detenzione abusiva di armi. La prontezza della vittima nel chiedere aiuto e la rapidità dell’intervento dei Carabinieri hanno evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente, garantendo la sicurezza della donna e portando all’arresto del responsabile.

