Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti, lesioni personali, danneggiamento, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale nella tarda serata di venerdì 19 dicembre a Fiuggi. Un uomo di 28 anni è stato fermato dopo aver aggredito la sua ex compagna nella sua abitazione, in un episodio riconducibile a motivi sentimentali.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 23.00 di venerdì 19 dicembre, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento urgente degli agenti presso un’abitazione di Fiuggi.

L’intervento della Polizia

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fiuggi sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata che segnalava una situazione di pericolo: una donna era stata aggredita nella propria casa dal suo ex compagno. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica, causata dall’assunzione di alcool. Alla vista delle forze dell’ordine, il soggetto ha iniziato a inveire contro di loro, minacciandoli di morte e opponendo resistenza all’arresto.

La dinamica dell’aggressione

La ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare che la donna era stata aggredita sia verbalmente che fisicamente dall’uomo, con il quale aveva avuto una relazione durata oltre due anni. La convivenza era terminata proprio a causa delle continue violenze subite dalla vittima. La situazione è degenerata ulteriormente durante l’intervento: anche dopo essere stato assicurato all’interno dell’auto di servizio, l’uomo ha sferrato dei calci, danneggiando il vetro della portiera laterale del veicolo della Polizia.

L’arresto e le accuse

L’uomo, un 28enne residente a Fiuggi, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone. Dovrà rispondere di maltrattamenti nei confronti di familiari, lesioni personali, danneggiamento, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Le accuse sono state formalizzate dopo che gli agenti hanno raccolto le testimonianze e verificato le condizioni della vittima, che ha confermato di aver subito ripetute violenze durante la relazione.

Il contesto e le motivazioni

Le indagini hanno evidenziato che la causa scatenante dell’episodio sarebbe riconducibile a questioni sentimentali irrisolte tra i due ex conviventi. La donna aveva deciso di interrompere la relazione proprio a causa delle continue aggressioni e dei comportamenti violenti dell’uomo, che non aveva accettato la fine del rapporto. Dopo l’arresto, il 28enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone, dove dovrà rispondere delle numerose accuse a suo carico. L’autorità giudiziaria valuterà ora la posizione dell’uomo e le eventuali misure cautelari da adottare.

IPA