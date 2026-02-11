Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 33enne è stato rintracciato e sottoposto a misura cautelare a seguito di maltrattamenti e lesioni personali ai danni della compagna. L’uomo, dopo una violenta lite, è fuggito con i figli minori ed è stato individuato in provincia di Bergamo grazie all’azione coordinata delle forze dell’ordine.

L’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Venezia, dove un 33enne è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali nei confronti della compagna. L’uomo, dopo aver aggredito la donna durante l’ennesima lite, si è dato alla fuga portando con sé i due figli minori.

La fuga dell’uomo ha immediatamente attivato la macchina investigativa della Squadra mobile di Venezia e degli agenti del commissariato di Mestre. Gli operatori hanno utilizzato sistemi di localizzazione e sorveglianza, avviando una fitta rete di scambio informativo con la Polizia Ferroviaria, la Polizia Stradale e altre Squadre mobili del territorio nazionale. L’obiettivo era quello di ricostruire gli spostamenti del fuggitivo e garantire la sicurezza dei minori coinvolti.

La ricostruzione dei fatti

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per una relazione sentimentale caratterizzata da reiterate vessazioni e ripetute violenze, sia fisiche che psicologiche, nei confronti della compagna. Dopo l’ultimo episodio di violenza, culminato in una lite particolarmente accesa, il 33enne è riuscito a sottrarsi al controllo delle autorità, portando via i due figli minori.

La localizzazione e il ritrovamento

Grazie all’azione congiunta delle forze dell’ordine, è stato possibile ricostruire il percorso dell’uomo e localizzarlo in un piccolo centro della provincia di Bergamo. Gli agenti hanno quindi raggiunto il luogo individuato, dove hanno trovato i bambini in buone condizioni di salute. I minori sono stati immediatamente riaffidati alla madre, ponendo fine a ore di apprensione.

Le misure adottate

Nei confronti del 33enne è stata eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento, con l’applicazione del braccialetto elettronico, come disposto dal Tribunale veneziano. Questa misura mira a tutelare la sicurezza della donna e dei figli, impedendo all’uomo di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime.

