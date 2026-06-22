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Due arresti e 442 persone identificate, questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dalla Polizia di Stato a Viterbo nel fine settimana. L’operazione, disposta dal Questore su indicazione del Prefetto, è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di illegalità nelle aree più sensibili della città.

La maxi operazione a Viterbo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti della Questura di Viterbo hanno intensificato la loro presenza nelle aree considerate più problematiche del capoluogo, tra cui Viale Trento, San Faustino, il Sacrario e le zone limitrofe.

L’attività, definita ad “alto impatto”, è stata organizzata come misura aggiuntiva rispetto ai consueti servizi di pattugliamento garantiti dalle Squadre Volanti nell’arco delle ventiquattro ore.

L’operazione è stata pianificata per rafforzare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto delle varie forme di illegalità. Il servizio ha visto la partecipazione delle diverse articolazioni della Questura, impegnate in una vigilanza capillare e in controlli mirati nelle zone individuate come più a rischio.

Maltrattamenti e lesioni personali

Nel contesto operativo, la Squadra Mobile ha proceduto all’arresto di due uomini, in esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria. Il primo provvedimento ha riguardato un cittadino extracomunitario, residente in provincia, condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva ripetutamente picchiato e insultato la compagna, anche davanti ai figli minori, costringendola inoltre a rapporti sessuali non consenzienti, anche durante la gravidanza. Dopo le formalità di rito, il soggetto è stato trasferito presso la Casa Circondariale locale.

Il secondo arresto

Il secondo arresto ha interessato un cittadino italiano di circa trenta anni, già destinatario di un avviso orale del Questore. L’uomo dovrà scontare una pena residua di sei mesi di reclusione per lesioni personali aggravate, reato commesso alcuni anni fa ai danni della convivente.

Inizialmente, la pena era stata sospesa con la condizionale, ma il giovane si è poi reso responsabile di ulteriori condotte delittuose, circostanza che ha portato alla revoca del beneficio e all’esecuzione della misura restrittiva.

Impegno costante per la sicurezza dei cittadini

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la legalità nel territorio di Viterbo.

Il servizio straordinario, che ha visto la collaborazione di diverse unità operative, si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alle zone maggiormente esposte a fenomeni di illegalità e degrado urbano.

IPA