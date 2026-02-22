Picchia la madre e fugge a Civitanova Marche, 20enne trovato morto in mare: si sarebbe gettato dal porto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Morto il 20enne del Maceratese scappato da casa dopo aver picchiato brutalmente la madre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sulla base delle immagini di videosorveglianza, il ragazzo si sarebbe gettato in mare nel porto di Civitanova Marche, dove è stato trovato il suo corpo senza vita. La donna è ricoverata in gravi condizioni e tenuta in coma farmacologico.

La brutale aggressione contro la madre

Le ricerche nelle acque davanti al porto di Civitanova Marche sono scattate sabato 21 febbraio, dopo la fuga in auto del 20enne dalla casa di Pollenza, in provincia di Macerata, dove viveva con la famiglia.

All’interno dell’abitazione, secondo le prime ricostruzioni, aveva preso a pugni la madre, con tale violenza da causarle la frattura della mascella, lasciandola priva di sensi e nel sangue sul pavimento del bagno.

La fuga del 20enne

A ritrovare la donna gravemente ferita sarebbe stato il marito, che, stando a quanto riportato da Repubblica, al momento della violenta lite si sarebbe trovato all’esterno dell’abitazione a fumare.

A seguito dell’aggressione, il figlio era scappato in auto facendo perdere le sue tracce per ore. Il veicolo era stato trovato dagli investigatori al porto di Civitanova Marche, dove il ragazzo era stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza.

La prima all’ingresso del porto, la seconda mentre si getta in acqua e la terza quando riemerge per poi buttarsi in mare più avanti, senza più riemergere.

Le ricerche e il ritrovamento a Civitanova Marche

Le operazioni di ricerca dei vigili del fuoco e della guardia costiera sono andate avanti anche durante la notte, attraverso l’impiego di droni e con il supporto dei carabinieri delle Compagnie di Macerata e Civitanova Marche e della polizia.

I sommozzatori sono tornati a immergersi all’alba di domenica, fino a quando il cadavere del giovane non è stato ritrovato intorno a mezzogiorno.

La madre, 53enne titolare di un centro estetico a Pollenza, si trova ricoverata in gravi condizioni e in coma farmacologico, ma non sarebbe in pericolo di vita.