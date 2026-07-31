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È culminato con un arresto ai domiciliari con braccialetto elettronico l’intervento della Polizia di Stato nei confronti di un uomo di 74 anni, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il provvedimento è stato disposto a seguito delle indagini avviate dopo la denuncia della moglie dell’indagato, che ha raccontato una lunga serie di episodi di violenza domestica avvenuti a Frosinone.

Le indagini e la denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata adottata nella giornata di ieri, dopo che gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno raccolto la denuncia della moglie dell’uomo. La donna si è rivolta alle forze dell’ordine per segnalare una situazione di violenza domestica che si protraeva da tempo, caratterizzata da percosse, minacce e persino tentativi di soffocamento.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata sottoposta a ripetute aggressioni fisiche che in più occasioni l’hanno costretta a ricorrere alle cure mediche. In particolare, sono state certificate prognosi di 8 giorni e 12 giorni a seguito delle lesioni subite. Gli episodi di maltrattamenti sarebbero stati caratterizzati da una crescente gravità, culminando anche in atti di autolesionismo da parte dell’indagato, che avrebbe utilizzato tali gesti per intimidire ulteriormente la coniuge.

Autolesionismo a scopo intimidatorio

Tra i fatti più inquietanti documentati dalla Polizia, emerge che l’uomo avrebbe compiuto atti di autolesionismo con finalità di intimidazione. In una circostanza, si sarebbe procurato dei tagli ai polsi, arrivando a imbrattare la moglie con il proprio sangue, nel tentativo di terrorizzarla e rafforzare il clima di paura all’interno dell’ambiente domestico.

In seguito all’attivazione immediata delle procedure di tutela previste in questi casi, la donna è stata prelevata e trasferita in una struttura protetta, dove si trova tuttora al sicuro. Le autorità hanno così garantito un intervento tempestivo per mettere in salvo la vittima e interrompere la spirale di maltrattamenti e violenze.

Conclusioni

Il caso, che ha visto l’intervento della Polizia di Stato e l’applicazione di una misura cautelare restrittiva, mette ancora una volta in evidenza la gravità del fenomeno dei maltrattamenti in famiglia e la necessità di garantire protezione immediata alle vittime. La donna, grazie all’azione delle forze dell’ordine, ha potuto trovare rifugio in una struttura protetta, mentre l’indagato dovrà rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.

IPA