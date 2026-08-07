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È scattato un arresto per maltrattamenti in seguito a un episodio avvenuto nella serata di mercoledì 5 agosto a Padova. Un cittadino romeno di 52 anni è stato fermato in flagranza di reato dopo aver aggredito la moglie, al termine dell’ennesimo episodio di violenza domestica. L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione di un vicino di casa che ha udito le urla provenire dall’appartamento della coppia.

La segnalazione e il tempestivo intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle ore 20.55 di mercoledì 5 agosto. La Sala Operativa della Questura di Padova ha ricevuto una chiamata da parte di un vicino di casa, preoccupato per le grida di una donna provenienti dall’appartamento situato al piano superiore. Temendo che la donna potesse trovarsi in pericolo, il vicino ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine.

La Centrale Operativa ha immediatamente inviato sul posto due equipaggi della Sezione Volanti. Gli agenti sono arrivati in pochi minuti all’indirizzo indicato e hanno trovato nel cortile condominiale la figlia 15enne della coppia, visibilmente scossa e in stato di agitazione. La giovane ha spiegato agli operatori che il padre, rientrato a casa in evidente stato di alterazione alcolica, aveva appena aggredito la madre. Spaventata, era fuggita dall’abitazione per chiedere aiuto.

La ricostruzione dei fatti: anni di violenze e sopraffazioni

Gli agenti, compresa la gravità della situazione, sono saliti nell’appartamento dove hanno trovato l’uomo e la moglie. La donna presentava evidenti segni di una recente aggressione, con contusioni e lesioni al volto. Nell’abitazione erano presenti anche una coinquilina della famiglia e, poco dopo, la sorella della donna con il marito, allertati dalla figlia della coppia.

Mentre una pattuglia ha accompagnato l’uomo in Questura per gli accertamenti, gli altri poliziotti hanno iniziato a ricostruire il contesto dell’aggressione. È emerso che la figlia, rientrando a casa con la madre, aveva notato il padre in uno stato di forte alterazione dovuto all’assunzione di alcolici. Dopo un acceso diverbio, l’uomo aveva colpito la moglie con due schiaffi al volto, inducendo la ragazza a rifugiarsi in bagno per chiamare la zia e poi a fuggire dall’appartamento, continuando a sentire le urla della madre anche dal cortile.

Dalle testimonianze raccolte, è risultato che l’uomo, quando assume alcol, diventa particolarmente violento nei confronti della moglie. Episodi simili si sarebbero già verificati in numerose occasioni negli ultimi anni, in un clima familiare segnato da continui litigi, aggressioni e intimidazioni, spesso scatenate da motivi di gelosia, discussioni economiche o dal rifiuto della moglie di soddisfare le richieste del marito.

Il coraggio della vittima e la denuncia formale

Dal racconto dei parenti della donna è emerso che la vittima aveva già confidato in passato numerosi episodi di aggressioni fisiche e psicologiche, sopportando a lungo nella speranza che il marito cambiasse atteggiamento. Accompagnata al Pronto Soccorso, la donna ha formalizzato una querela contro il marito, descrivendo un quadro di maltrattamenti che si sarebbe protratto per circa 4 anni. Ha riferito di aggressioni con una frequenza di quattro o cinque volte alla settimana, soprattutto quando il marito abusava di alcol. La donna ha raccontato di essere stata più volte colpita al volto e al corpo, insultata, minacciata e umiliata, e di aver spesso rinunciato a denunciare nella speranza di un cambiamento che non è mai arrivato.

Al termine degli accertamenti sanitari, i medici del Pronto Soccorso le hanno diagnosticato contusioni al volto giudicate guaribili in 5 giorni. Gli agenti hanno inoltre acquisito documentazione fotografica relativa a una precedente aggressione avvenuta alcune settimane prima, durante la quale la donna aveva riportato ulteriori lesioni.

L’arresto e le conseguenze per la famiglia

Alla luce degli elementi raccolti e della condotta violenta appena consumata, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto dell’uomo in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai sensi dell’articolo 572 del Codice Penale. Gli sono state contestate reiterate condotte vessatorie e violente nei confronti della moglie. L’arrestato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Padova per il rito direttissimo.

La donna e la figlia hanno trovato ospitalità e sostegno presso l’abitazione di familiari, mentre prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, con particolare attenzione alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

IPA