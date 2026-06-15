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Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale nella serata di sabato 13 giugno a Padova: una donna di 56 anni è stata soccorsa dopo essere stata aggredita dal marito, un cittadino tunisino di 50 anni, che le ha causato la frattura di una costola e numerose contusioni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato e trasferito in carcere. Il Questore ha disposto l’avvio della procedura per la revoca del permesso di soggiorno e l’adozione di misure di prevenzione personali.

L’intervento delle Volanti e la scoperta dell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di sabato 13 giugno, quando le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Padova sono intervenute all’Arcella, quartiere della città, in seguito a una segnalazione giunta al numero di emergenza 113. Una residente aveva infatti udito le grida di aiuto di una vicina e aveva prontamente allertato le forze dell’ordine.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato rapidamente l’appartamento da cui provenivano le urla. All’interno, hanno trovato una donna in lacrime, seduta a terra, e un uomo che impugnava ancora un oggetto di legno, tentando di chiudere il portone per impedire l’accesso agli agenti. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica e con ferite superficiali sulle mani, ha cercato di aggredire anche i poliziotti brandendo il pezzo di legno per allontanarli.

La violenza e le condizioni della vittima

La donna, secondo quanto accertato dagli agenti, era stata colpita con calci, pugni e con un manico di scopa rotto, riportando numerosi lividi e dolori alla schiena e in altre parti del corpo. Il personale del 118 è stato chiamato sul posto e ha trasportato la vittima in ospedale, dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per contusioni multiple e la frattura di una costola.

Dai primi accertamenti è emerso che l’aggressione sarebbe scaturita da motivi di gelosia. La donna, rientrata a casa dopo alcune commissioni, si era trovata di fronte il marito in stato di agitazione, che aveva iniziato a insultarla e minacciarla prima di passare alle vie di fatto. Gli agenti hanno inoltre riscontrato che non si trattava di un episodio isolato: la vittima aveva già subito in passato episodi di violenza fisica e verbale da parte del coniuge.

L’arresto e i danni causati dall’uomo

Dopo essere stato bloccato, l’uomo è stato fatto salire sull’auto di servizio per essere condotto in Questura. Durante il tragitto, ha sferrato violenti calci contro il finestrino posteriore della Volante, riuscendo a infrangerlo e causando danneggiamento aggravato al veicolo della Polizia. Nel frattempo, la seconda Volante intervenuta ha prestato soccorso alla donna, ancora in stato di shock.

L’identificazione e i provvedimenti adottati

In Questura, l’uomo è stato identificato come un cittadino tunisino di 50 anni, regolare sul territorio nazionale e residente in Italia dal 2002, anno del primo fotosegnalamento. A suo carico risultano numerosi precedenti penali, tra cui maltrattamenti in famiglia, spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e immigrazione clandestina. Considerata la flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, è stata attivata la procedura del “Codice Rosso” e l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica.

Al termine delle attività, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova. Il Questore Marco Odorisio, vista la gravità dei fatti, ha disposto l’avvio della procedura d’urgenza per la revoca del permesso di soggiorno dell’uomo e ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l’adozione di misure di prevenzione personali.

IPA