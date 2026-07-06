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Un arresto per aggressione e maltrattamenti in famiglia, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Catania, dove un uomo di 50 anni è stato fermato dopo aver picchiato la moglie davanti ai quattro figli minori. L’episodio, avvenuto nell’abitazione della coppia, è stato segnalato dalla stessa vittima, che ha trovato il coraggio di chiedere aiuto dopo anni di violenze.

L’intervento a Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato quando la donna, dopo essersi divincolata dal marito, ha chiamato il numero unico per le emergenze.

Gli agenti della Questura di Catania sono arrivati rapidamente sul posto, trovando la vittima ancora scossa e dolorante per gli schiaffi ricevuti. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, è stato rintracciato in una stanza della casa.

L’intervento della Polizia e i soccorsi

La donna, che lamentava forti dolori all’orecchio a causa dei colpi subiti, è stata subito assistita dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

È stato richiesto l’intervento di un’ambulanza per trasportarla in ospedale e ricevere le cure necessarie. Gli agenti hanno poi accompagnato la vittima anche al Pronto Soccorso, dove la donna ha raccontato che il marito l’aveva picchiata per due volte nel giro di poche ore, sempre davanti ai figli piccoli.

Un dramma che si consumava da anni

Durante la denuncia, la donna ha riferito che non si trattava di un episodio isolato.

Secondo quanto dichiarato, sarebbe stata vittima di analoghi episodi di botte, violenze e minacce perpetrate dal marito nel corso degli anni. La paura di subire ritorsioni e il timore per la propria incolumità e quella dei figli l’avevano finora frenata dal denunciare i fatti.

Le prove raccolte e l’arresto

All’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno notato la presenza di videocamere. Le immagini registrate sono state acquisite e analizzate per ricostruire l’accaduto. Le riprese hanno documentato le scene di violenza dell’uomo nei confronti della moglie, con i bambini costretti ad assistere.

Grazie a queste prove, l’uomo è stato arrestato in flagranza per lesioni personali e segnalato all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia, nel rispetto della presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Le conseguenze giudiziarie

Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania è stato informato dell’accaduto. Il 50enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.

Dopo la convalida dell’arresto, il Giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Un caso che scuote la città

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla piaga della violenza domestica e dei maltrattamenti in famiglia, fenomeni che spesso restano sommersi per paura o vergogna. In questo caso, il coraggio della vittima e il tempestivo intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di interrompere una lunga catena di abusi. La vicenda, avvenuta a Catania, sottolinea l’importanza di denunciare e di rivolgersi alle autorità per uscire da situazioni di pericolo.

IPA