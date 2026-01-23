Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Latina. Il soggetto, di nazionalità rumena e classe 1993, è stato fermato dopo una violenta lite domestica, come comunicato dalle autorità. La vittima, la moglie, ha riportato lesioni giudicate guaribili in venti giorni. L’episodio si inserisce in un contesto di reiterate condotte violente già note alle forze dell’ordine.

Violenza domestica a Latina

L’arresto è stato effettuato nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa riguardante una lite domestica particolarmente violenta in un’abitazione del centro cittadino di Latina.

Gli agenti delle Volanti, una volta arrivati sul posto, hanno immediatamente separato i coniugi coinvolti e hanno iniziato gli accertamenti. Sono stati riscontrati elementi evidenti che riconducevano a un episodio di violenza domestica.

La donna, ascoltata dagli investigatori, ha riferito che il marito, durante un’accesa discussione, l’ha colpita con un pugno al fianco. Questo gesto le ha provocato un forte dolore e un senso di paura tale da spingerla a chiamare le forze dell’ordine.

I soccorsi e le condizioni della vittima

La vittima è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

I medici hanno riscontrato lesioni compatibili con l’aggressione subita, stabilendo una prognosi di venti giorni. Questo dato conferma la gravità dell’episodio e la necessità di un intervento tempestivo da parte delle autorità.

Un quadro di violenze reiterate

Dalle verifiche condotte dagli agenti è emerso che l’uomo era già stato protagonista di comportamenti violenti in passato.

Le forze dell’ordine avevano già effettuato precedenti interventi presso la stessa abitazione e a carico dell’uomo erano stati emessi specifici provvedimenti di prevenzione. Questo nuovo episodio si inserisce dunque in un contesto di maltrattamenti ripetuti nel tempo.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Alla luce degli elementi raccolti e della denuncia presentata dalla donna l’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la Casa Circondariale di Latina, dove attende l’udienza di convalida dell’arresto. Si ricorda che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di innocenza.

IPA