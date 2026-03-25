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Un uomo di 45 anni è stato allontanato dalla casa familiare e sottoposto al divieto di avvicinamento, con l’applicazione del braccialetto elettronico, a seguito di una denuncia per maltrattamenti e aggressioni nei confronti della moglie convivente. Il provvedimento è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria dopo le indagini della Polizia di Stato di Rieti.

Maltrattamenti in famiglia a Rieti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura cautelare nei confronti dell’uomo è stata adottata nei giorni scorsi a Rieti dopo che la moglie aveva presentato una dettagliata denuncia.

La donna ha raccontato di essere stata vittima di continue minacce e aggressioni fisiche da parte del marito, episodi che si sarebbero verificati anche in presenza dei due figli minori della coppia.

Un quadro di violenze reiterate

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno permesso di ricostruire, anche grazie a numerose testimonianze raccolte, una situazione di maltrattamenti e violenze protrattasi nel tempo.

Secondo quanto emerso, la donna avrebbe subito ripetuti episodi di violenza domestica culminati pochi giorni fa in un grave episodio di percosse e in un tentativo di strangolamento.

L’intervento della Polizia e le misure adottate

In seguito all’ultimo episodio gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti tempestivamente, rintracciando l’uomo e conducendolo in Questura.

Qui è stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e, successivamente, all’applicazione del braccialetto elettronico. Questo dispositivo è stato adottato per garantire il rispetto del divieto di avvicinamento e prevenire ulteriori tentativi di eludere la misura cautelare.

IPA