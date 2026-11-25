Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nelle scorse ore è stato disposto un divieto di accesso della durata di 3 anni nei confronti di un 42enne per una aggressione a due cittadini stranieri. Il provvedimento, adottato dal Questore di Benevento, riguarda gli esercizi pubblici e i locali di pubblico trattenimento vicini al luogo dei fatti, oltre allo stazionamento nelle immediate vicinanze.

La lite e l’aggressione a Benevento

I fatti sono avvenuti nella tarda serata del 13 ottobre, nei pressi di un locale del centro storico di Benevento. Secondo la ricostruzione, una lite nata per futili motivi è degenerata: l’uomo ha colpito con calci e pugni un conoscente di origine polacca, poi si è scagliato contro la donna che accompagnava il cittadino straniero. Lei aveva cercato di frapporsi per fermare l’azione violenta.

Il provvedimento del Questore

Conclusi gli accertamenti della Divisione Anticrimine, al 42enne è stata applicata la misura di prevenzione del divieto di accesso, nelle ore serali, agli esercizi pubblici del centro storico e ai locali di pubblico trattenimento nelle aree vicine al luogo dell’episodio. Per lo stesso periodo non potrà sostare nelle immediate vicinanze degli esercizi interessati.

Le finalità della misura

Il provvedimento è stato disposto per prevenire il ripetersi di condotte violente o moleste che possano mettere a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica. L’intervento riguarda in particolare le zone della movida del capoluogo, dove si concentrano numerosi esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento.