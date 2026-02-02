Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Padova. Un cittadino senegalese di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato dopo essersi reso responsabile di aggressione ai danni di una donna e di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale durante le fasi del controllo. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, era sottoposto a obbligo di dimora e destinatario di misure cautelari.

L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti dalle pattuglie della Questura di Padova. L’intervento è scattato in seguito a una richiesta di soccorso per una donna vittima di aggressione nella zona della stazione ferroviaria.

Intorno alle ore 23.10 di sabato sera, una pattuglia della Volante è stata avvicinata in Corso del Popolo da un uomo che aveva appena contattato il 118 per chiedere aiuto a favore di una donna aggredita. La vittima, una cittadina italiana di 42 anni senza fissa dimora, presentava evidenti segni di lesioni: escoriazioni agli arti superiori, arrossamento allo zigomo e una ferita sul volto, tutte compatibili con una aggressione fisica appena subita.

La donna ha raccontato agli agenti di essere stata colpita con calci e pugni da un uomo di origine senegalese, a lei conosciuto ma di cui non sapeva fornire le generalità. La descrizione dettagliata dell’aggressore è stata immediatamente trasmessa alle altre pattuglie in zona, che hanno avviato una ricerca serrata.

L’individuazione e il tentativo di fuga

Pochi minuti dopo, in via Foscolo, la donna ha riconosciuto l’uomo che l’aveva picchiata, indicandolo agli agenti. La Volante lo ha individuato in Corso Garibaldi. Alla richiesta di esibire un documento di identità, il sospettato ha dichiarato di esserne sprovvisto e ha rifiutato di farsi identificare. Subito dopo si è dato alla fuga in direzione via Giotto.

Un agente si è lanciato all’inseguimento a piedi, mantenendo il contatto telefonico con la Sala Operativa 113 e fornendo aggiornamenti in tempo reale sulla direzione di fuga. Altre pattuglie sono confluite nella zona per supportare l’intervento.

La colluttazione e le lesioni agli agenti

Un altro agente è riuscito a raggiungere il fuggitivo con l’auto di servizio, intercettandolo in Piazzetta Bussolin. Qui l’uomo si è fermato ma ha assunto un atteggiamento minaccioso e aggressivo, insultando ripetutamente gli operatori. Appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, e si agitava in modo violento.

Poco dopo è arrivata una seconda Volante in ausilio. Nonostante i tentativi degli agenti di riportare la calma, il soggetto ha continuato a opporsi fisicamente, colpendo gli operatori con gomitate nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Durante la colluttazione, un agente è caduto a terra riportando una contusione al ginocchio sinistro, un secondo operatore è stato ferito al braccio e un terzo è riuscito, con difficoltà, a bloccare definitivamente l’uomo.

Danneggiamento dell’auto di servizio e arresto

Una volta caricato sull’auto di servizio, il fermato ha iniziato a sferrare violenti calci contro l’abitacolo, danneggiando il finestrino posteriore destro e rendendo inutilizzabile il veicolo. Condotto presso gli uffici della Questura di Padova, ha rifiutato di sottoporsi ai rilievi foto-segnaletici.

L’identificazione e i precedenti

Gli accertamenti hanno permesso di identificare l’uomo come un cittadino senegalese di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. Era già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e oggetti atti ad offendere, invasione di terreni ed edifici, oltre che da condanne per reati contro il patrimonio. Su di lui pendevano anche un Avviso Orale del Questore, un Ammonimento e la Misura dell’Obbligo di Dimora nel Comune di Padova, emessa a giugno 2025 dalla Corte di Appello di Venezia.

A seguito delle condotte violente, tre operatori della Polizia di Stato hanno riportato lesioni personali e sono stati costretti a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Le accuse e la misura cautelare

Alla luce della gravità dei fatti e del pericolo arrecato all’incolumità degli agenti e alla sicurezza pubblica, il 35enne senegalese è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento aggravato. È stato posto a disposizione della Procura della Repubblica competente, in attesa del rito per direttissima fissato per il 3 febbraio.

