Un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce, dopo che, nella serata del 28 novembre 2025, in Viale Grassi, a Lecce, una donna di 52 anni è stata soccorsa in seguito all’aggressione del compagno, un uomo di 40 anni originario di Manfredonia, che è stato fermato dagli agenti e trasferito in carcere.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata del 28 novembre 2025 quando una chiamata al 112 NUE ha segnalato una grave aggressione domestica in Viale Grassi a Lecce. La vittima, una donna di 52 anni, ha riferito agli operatori di essere stata picchiata dal compagno e di essersi rifugiata dai vicini per sfuggire alla violenza.

Al loro arrivo, gli agenti della squadra Volante della Questura di Lecce hanno trovato già presenti i sanitari del 118, intenti a prestare le prime cure alla donna. La vittima presentava il volto tumefatto, segni evidenti di strangolamento al collo e la maglia sporca di numerose macchie di sangue. Nonostante le condizioni fisiche critiche, la donna è riuscita a raccontare ai poliziotti quanto accaduto pochi minuti prima: una furiosa lite con il compagno, culminata in una violenta aggressione fatta di pugni, schiaffi e un tentativo di strangolamento.

La situazione al momento dell’arrivo della Polizia

Quando la Polizia di Stato è giunta sul posto, l’uomo si trovava affacciato al balcone del quarto piano, urlando frasi ingiuriose contro la compagna. Per evitare gesti estremi da parte dell’aggressore, un equipaggio è rimasto in strada per intrattenerlo, mentre altri agenti sono saliti rapidamente i 4 piani di scale per raggiungere l’appartamento. Una volta dentro, gli operatori hanno invitato l’uomo a rientrare dal balcone e lo hanno trattenuto nell’abitazione in attesa degli accertamenti.

Le condizioni della vittima

Nel frattempo, la donna è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per ricevere le cure necessarie. Un altro equipaggio della squadra volante si è recato presso il Pronto Soccorso per verificare le condizioni della vittima, che è stata ricoverata in “Codice Rosso” a causa delle gravi lesioni riportate.

La denuncia e i precedenti dell’aggressore

Nonostante la situazione di salute critica, la donna ha manifestato la ferma volontà di denunciare il compagno. Presso il Posto di Polizia dell’ospedale, ha sporto formale querela, raccontando agli agenti una storia di sottomissione e violenze che si protraeva da mesi, nonostante la relazione fosse iniziata da poco tempo. La 52enne ha riferito di aver subito quasi quotidianamente maltrattamenti sia fisici che psicologici, aggravati da una gelosia ossessiva che l’aveva isolata da amici e parenti.

Altri episodi e isolamento

La donna ha inoltre raccontato di altri presunti episodi di maltrattamento mai denunciati in precedenza e di essere stata privata del proprio telefono per tre giorni, impedendole di chiedere aiuto o comunicare con l’esterno durante le ultime giornate di violenze.

L’arresto e i provvedimenti

Dai controlli effettuati, l’uomo è risultato avere numerosi precedenti e si trovava già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. A suo carico è emerso anche un precedente per maltrattamenti in famiglia. Al termine degli accertamenti, il 40enne è stato arrestato. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto la traduzione presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce.

