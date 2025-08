Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per maltrattamenti della Polizia di Stato a Vicenza nel pomeriggio di ieri. Una donna, vittima di violenze domestiche protrattesi per anni, è stata soccorsa dagli agenti dopo la segnalazione del suo datore di lavoro, allertato a sua volta dalla sorella della vittima. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di ricostruire un quadro di soprusi e abusi, culminato con l’arresto del marito della donna.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio poco prima delle 16:00 di ieri, quando il datore di lavoro della vittima ha chiamato il 113 dopo essere stato contattato dalla sorella della donna. L’uomo non ha esitato a rivolgersi alla Questura, che ha immediatamente inviato sul posto due equipaggi delle Volanti. L’intervento è avvenuto in tempi rapidissimi, consentendo agli agenti di raggiungere l’abitazione dove si stava consumando l’ennesimo episodio di aggressione.

Il racconto della vittima e la ricostruzione dei fatti

All’arrivo degli agenti, la donna si è presentata in uno stato di forte agitazione, con evidenti segni fisici dell’aggressione appena subita. Ha trovato il coraggio di raccontare agli operatori della Polizia i numerosi episodi di violenza e sottomissione che, da anni, era costretta a subire dal marito, spesso anche in presenza della loro figlia minorenne. Il racconto dettagliato della donna, supportato dalla testimonianza della figlia, ha permesso agli investigatori di ricostruire il clima di paura e oppressione che caratterizzava la convivenza familiare.

Un passato di soprusi mai denunciati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vittima ha riferito di aver subito aggressioni, offese, lesioni e, secondo quanto dichiarato, anche violenze sessuali da parte del marito. L’uomo, cittadino marocchino nato nel 1980, era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. La donna ha inoltre raccontato che il marito, spesso in preda a immotivata gelosia e sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, non esitava a maltrattarla anche davanti alla figlia. Nonostante la gravità dei fatti, la vittima non aveva mai trovato la forza di denunciare prima d’ora, ma ha potuto documentare agli agenti diversi episodi pregressi di violenza domestica.

L’arresto e le conseguenze per il responsabile

Grazie alle dichiarazioni della donna e della figlia, la Polizia ha potuto ricostruire in modo dettagliato la situazione familiare e procedere all’arresto dell’uomo per il reato di maltrattamenti. Al termine delle formalità di rito, il responsabile è stato condotto presso il carcere di Vicenza, dove rimarrà in attesa delle decisioni della Procura. Le autorità hanno sottolineato che la misura è stata adottata d’iniziativa dall’Ufficio procedente e che, secondo il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza dell’indagato sarà accertata solo con sentenza definitiva.

