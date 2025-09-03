Picchiato a Collegno nella rissa dopo la partita, papà del 13enne replica e accusa il genitore avversario

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il padre del ragazzino di 13 anni picchiato dopo una partita di calcio dal genitore di un avversario ha ricordato i momenti della zuffa tra i ragazzini, rispondendo anche alla replica dell’aggressore, che ha tentato di smentire la ricostruzione emersa dalle prime testimonianze e dai video.

Ragazzino picchiato dopo una partita di calcio, parla il padre

“Si sta riprendendo ed è una cosa positiva, ma ci vorrà tempo”, così il padre del ragazzino di 13 anni picchiato dal genitore 40enne di un avversario alla trasmissione Dentro la Notizia di Canale 5.

“Domenica è successo un brutto fattaccio. Dopo il fischio finale i bambini si sono azzuffati. Siamo intervenuti tutti, dirigenti e genitori, per dividerli. Ci eravamo anche riusciti, ma questo papà è entrato in campo e si è scagliato contro mio figlio” ha poi continuato.

Il padre del ragazzo ha poi dichiarato: “Una cosa bruttissima anche perché adesso rivedendo i video, fanno anche più male. Si vede chiaramente quello che è successo, non c’è bisogno di altre spiegazioni”.

Nessuna scusa da parte della famiglia

Durante l’intervista, al padre del ragazzo è stato chiesto se qualcuno della famiglia del presunto aggressore si fosse scusato, con lui o con il ragazzino. La risposta, però, è stata negativa:

No, non ho sentito nessuno. Nemmeno Thomas li ha sentiti. Mio figlio è spaventato, non riesce ancora a credere che un papà, come me sia riuscito a fare una cosa del genere.

Il padre ha poi continuato: “Non riesce a capacitarsi. Ha chiesto anche a me se avrei mai fatto una cosa del genere e ho ovviamente detto no. Andare a picchiare un bambino di 13 anni è impensabile”.

La replica del presunto aggressore

Il 40enne accusato di aver aggredito il giovane portiere ha risposto alle accuse dicendo: “Mi dispiace e chiedo scusa, so di aver dato un pessimo esempio. L’ho fatto per difendere mio figlio, ma le cose non sono andate come vengono raccontate“.

Il suo avvocato ha aggiunto: “Siamo ovviamente molto dispiaciuti per quello che è successo ai ragazzi, tutti. Ma non c’è stato nessun atterramento e nessun calcio. Gli altri hanno raccontato la loro versione, noi racconteremo la nostra e agiremo in tutte le sedi opportune”.