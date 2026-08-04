Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È scattato un arresto per maltrattamenti in famiglia a Brescia: un uomo di 37 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito il padre, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale. L’intervento è stato disposto a seguito di una segnalazione per una violenta lite domestica, come comunicato dalla Questura.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alcuni giorni fa nel centro cittadino di Brescia. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti tempestivamente dopo una chiamata al numero di emergenza 112 NUE, che segnalava una situazione di pericolo all’interno di un appartamento.

La richiesta di aiuto, giunta alla Centrale Operativa della Questura, riguardava una violenta lite domestica in corso. La vittima, un padre anziano, è stata ripetutamente aggredita e percossa dal figlio. Gli agenti sono arrivati in pochi minuti presso l’abitazione, trovando l’uomo in evidente stato di shock e sconforto emotivo.

Le condizioni della vittima

Il padre, visibilmente scosso, ha raccontato agli agenti che il figlio, tossicodipendente, lo aveva colpito al torace all’altezza del pacemaker durante un diverbio. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento urgente del personale medico del 118. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Città di Brescia” per scongiurare conseguenze fatali.

La vittima ha riferito di vivere insieme alla moglie, che non era presente durante l’aggressione, in una situazione di profondo turbamento. Ha dichiarato di subire quotidianamente aggressioni sia verbali che fisiche da parte del figlio, temendo per la propria incolumità e quella degli altri familiari.

L’aggressore e i precedenti

L’aggressore, un 37enne bresciano con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia, era già stato destinatario di un ammonimento da parte del Questore. Durante l’interrogatorio, ha confermato di aver colpito il padre, sostenendo di averlo fatto nel tentativo di allontanarlo dopo una discussione.

L’arresto e le misure successive

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia aggravati e trasferito presso la Casa Circondariale di Brescia, a disposizione della Procura della Repubblica. In considerazione della gravità dei fatti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto l’avvio della procedura per l’applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti dell’indagato.

Il commento del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato come siano sempre più frequenti i casi in cui le forze di polizia sono chiamate a intervenire per episodi di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia, che spesso coinvolgono vittime incapaci di difendersi. Ha ribadito l’importanza di una rete tra istituzioni, enti locali, centri antiviolenza e associazioni di volontariato per affrontare efficacemente queste situazioni. La Polizia di Stato, ha aggiunto Sartori, è costantemente impegnata con progetti specifici per aiutare le vittime a prendere coscienza, chiedere aiuto e denunciare le violenze subite.

IPA