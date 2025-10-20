Picchiato dal vicino a Trieste davanti a moglie incinta e i tre figli per un parcheggio: "Temevo di morire"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una violenta aggressione per un parcheggio in un normale condominio in una giornata qualunque. È successo a Trieste, dove un giovane è stato attaccato violentemente da un vicino di casa dopo avergli chiesto di liberare il passaggio per poter uscire. La lite è stata immortalata dalla dashcam dell’auto della vittima, all’interno della quale attendeva, in preda al terrore, la giovane moglie incinta insieme ai tre figli. Le immagini sono state trasmesse da Fuori dal Coro che ha inviato un corrispondente sul luogo dei fatti per poter dialogare con gli aggressori.

Aggressione per un parcheggio

I fatti risalgono a venerdì 19 settembre e sono riportati da Trieste Cafè. Secondo la versione della vittima, un giovane papà, quella mattina stava aiutando la moglie a caricare delle borse e i bambini sull’auto: "Quando siamo stati pronti per uscire è arrivato un uomo con aria aggressiva che ci ha bloccato l’uscita e ha iniziato a insultarci".

Quindi il giovane è sceso dall’auto per chiedere all’uomo di allontanarsi e lasciarli passare, e proprio le sue ripetute richieste avrebbero innescato l’aggressione.

"Alla fine è scattato il nervoso: mi ha sferrato una ginocchiata, poi mi ha buttato a terra", racconta a Trieste Cafè l’aggredito. Nelle immagini mandate in onda da Fuori dal Coro, in effetti, si vede il giovane a terra con l’aggressore sopra di lui, che lo tiene fermo per il collo e lo colpisce a più riprese sulla testa.

"Ti ammazzo" è la frase più ricorrente. Nel frattempo la donna ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, mentre i bambini osservavano terrorizzati e piangenti quel momento in cui il padre veniva aggredito. Sulla scena, poi, irrompe un altro uomo: è il padre dell’aggressore, che mentre la vittima è ancora a terra a subire i colpi interviene per colpire a sua volta con una serie di calci. Infine la vittima riesce a divincolarsi e a scappare.

Le minacce alla donna

Nel filmato, inoltre, vediamo l’aggressore e suo padre avvicinarsi minacciosamente all’auto dove si è barricata la donna, che domanda: "Ma perché, non potevi spostarti un attimo? Non capisco", e i due uomini la invitano a stare zitta apostrofandola come "stupidina".

"Non dovete mettere ‘sta roba qua", dice l’anziano padre dell’aggressore battendo un pugno sul cofano anteriore dell’auto. "Vi ammazzo, va bene? Mi faccio gli ultimi anni in galera!", si sente.

Il referto del pronto soccorso di Trieste

Nel servizio di Fuori dal Coro viene mostrato anche il referto rilasciato dal pronto soccorso. A seguito dell’aggressione, l’uomo ha riportato "contusioni a emitorace sinistro, collo e regione dorsale destra in violenza per mano altrui" e "trauma cranico in violenza per mano altrui".

"Ho avuto paura di morire", dice alle telecamere degli inviati del format di Mario Giordano. I suoi vicini sono stati denunciati e, raggiunti dalle telecamere, hanno interpellato il loro avvocato.

La versione dei vicini

Di fronte alle telecamere di Fuori dal Coro i vicini non hanno risposto alle domande. Lo hanno fatto attraverso il loro avvocato, che ha riferito che i suoi assistiti "auspicano una soluzione pacifica". Ma qual è il motivo dell’aggressione?

Gli aggressori, sempre tramite il loro legale, avrebbero raccontato che l’aggressione sarebbe "partita per alcune offese verbali" che l’aggredito avrebbe rivolto all’uomo quella mattina, una volta sceso dall’auto. Nello stesso mese una lite per un parcheggio è degenerata con spari esposi da un balcone, nei pressi di Ventimiglia.