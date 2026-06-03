Picchiato in strada a Torino e lasciato in una pozza di sangue, 26enne aggredito perché "terrone": la denuncia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Pestato a sangue da tre ragazzi più giovani di lui per un’unica “colpa”: essere un “terrone“. È accaduto a Torino, dove un 26enne di Agrigento, da tempo residente in città, ha raccontato di essersi avvicinato a un gruppetto di giovani per chiedere un’informazione stradale. In cambio ha ricevuto insulti e una doppia frattura alla mandibola.

Ragazzo aggredito a Torino

Roberto si è laureato in Economia all’università di Palermo ed ha lasciato la Sicilia per lavorare in una banca torinese.

“A Torino ne abbiamo le pal*e piene dei terroni”, si è sentito rispondere, come riporta il quotidiano La Repubblica.

L’incontro è avvenuto a pochi passi dal campus Einaudi. Il giovane inizialmente credeva che i suoi interlocutori stessero scherzando.

Invece, improvvisamente, è volato uno schiaffo. Poi sono arrivati i pugni e i calci. Roberto, infine, ha perso i sensi in mezzo alla strada.

Il racconto della violenza

“Non ricordo più nulla dei momenti successivi. Mi sono ritrovato in un lago di sangue e con una doppia frattura alla mandibola”, ha raccontato al quotidiano. Il giovane ha così deciso di presentare una querela ai carabinieri della compagnia Oltre Dora.

L’aggressione è avvenuta attorno alle due e mezza di notte, dopo una serata passata con un’amica: “Volevamo andare a mangiare qualcosa in un locale di via Catania, sapendo che fanno cucina meridionale. Ma non ricordavamo la strada, così abbiamo chiesto informazioni a quel gruppo”.

E ancora: “Abbiamo detto di essere siciliani e uno di loro ha iniziato a dire che siamo ‘ignoranti‘ e ‘analfabeti‘. Io sono stato al gioco e gli ho detto che probabilmente anche lui aveva origini meridionali, come tantissimi torinesi. Infatti mi ha risposto che i suoi nonni erano di Cerignola mentre un altro ha aggiunto di avere origini campane e romene”.

Poi è partito il pestaggio in piena regola. “Dopo che ho ripreso i sensi, mi sono ritrovato in un lago di sangue. Sono arrivati prima gli addetti alla sicurezza delle Panche, poi i carabinieri e l’ambulanza. Mi hanno portato all’ospedale Maria Vittoria e mi hanno messo otto punti in testa“.

Picchiato a Torino, dolore e rabbia

Dopo cinque giorni, Roberto sentiva ancora dolore, così è andato alle Molinette, dove gli hanno diagnosticato una doppia frattura alla mandibola ed è stato operato.

“Ora mi sto riprendendo ma provo tanta rabbia: all’inizio ho detto ai miei genitori che ero caduto dalla bici perché non volevo che si preoccupassero. Poi ho raccontato tutto: mio padre è un uomo forte, non l’avevo mai visto così abbattuto. Non aveva la forza di parlare”, ha confidato il giovane.

“Io amo questa città, – ha detto Roberto, che prima non aveva mai avuto problemi – la trovo bellissima e nessuno mi ha mai fatto pesare le mie origini siciliane. Non mi aspettavo una simile aggressività. Non so se c’entri davvero il razzismo o se fossero solo dei ragazzi incattiviti e vogliosi di menare le mani”.