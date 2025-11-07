Picchiato su un autobus a Milano e rapinato del monopattino, tre arresti: il video del pestaggio agghiacciante
Aggressione su autobus a Milano: tre giovani arrestati per rapina di monopattino a un passeggero.
Tre arresti a Milano dove sono stati fermati tre cittadini italiani, due di 19 anni e uno di 20 anni. I giovani sono ritenuti responsabili di una rapina aggravata avvenuta ai danni di un cittadino gambiano, al quale è stato sottratto un monopattino.
La ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato il 19 ottobre 2024 a Milano. La vittima, un uomo di origine gambiana, stava viaggiando a bordo di un autobus di linea M1, nei pressi della fermata metropolitana Bisceglie, quando è stato improvvisamente accerchiato da un gruppo di ragazzi. Gli aggressori lo hanno colpito con calci e pugni, agendo con particolare violenza, per poi impossessarsi del monopattino che l’uomo aveva con sé.
Le indagini e l’individuazione dei responsabili
Immediatamente dopo l’accaduto, gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno avviato le indagini per fare luce sull’episodio di rapina. Grazie a un’attenta ricostruzione della dinamica dei fatti, la Polizia è riuscita a identificare i presunti autori del delitto. Le prove raccolte hanno permesso di chiarire le responsabilità e di procedere con le misure cautelari.
L’arresto e la custodia cautelare
Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei tre giovani. Gli indagati, due di 19 anni e uno di 20 anni, sono stati rintracciati e accompagnati presso la casa circondariale San Vittore.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.