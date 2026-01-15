Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 36 anni è stato arrestato per maltrattamenti e atti persecutori dopo aver sottoposto la moglie a violenze fisiche e psicologiche per oltre 5 anni. Il fatto è avvenuto a Rieti. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto dalla vittima dopo l’ennesimo episodio di persecuzione, culminato con un tentativo di aggressione nei pressi della sua abitazione.

36enne arrestato a Rieti

L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti. L’arresto è avvenuto in seguito all’applicazione delle procedure previste dal cosiddetto Codice Rosso, che tutela le vittime di violenza domestica e stalking.

L’uomo, un 36enne residente a Rieti, avrebbe sottoposto la moglie a una lunga serie di maltrattamenti e comportamenti persecutori. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori le condotte violente si sarebbero protratte per oltre 5 anni, caratterizzandosi per episodi di violenze fisiche, minacce, percosse e strategie di controllo basate su scenate di gelosia. La vittima, temendo possibili ritorsioni, non aveva mai sporto denuncia fino a pochi giorni fa.

L’intervento della Polizia

La situazione è precipitata nelle 48 ore precedenti l’arresto, quando la donna ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato per poter rientrare nella propria abitazione.

Il marito, infatti, si era nascosto in strada, al buio, nei pressi dell’auto della moglie, con l’intento di aggredirla. Gli agenti, intervenuti prontamente, hanno raccolto gli elementi di prova necessari a ricostruire la gravità delle condotte dell’uomo.

L’arresto e le misure cautelari

Una volta accertati i fatti la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto differito dell’uomo, che è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale.

In sede di convalida il Giudice per le indagini preliminari ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri e il divieto di comunicare con la stessa attraverso qualsiasi mezzo.

Il procedimento penale a carico dell’uomo è attualmente in corso e la sua eventuale responsabilità sarà accertata dal Giudice. Resta da capire da quanto tempo si manifestano i comportanti dell’uomo denunciati dalla vittima e se sarà disposto il cointrollo sui dispositivi elettronici di entrambe le parti coinvolte. Non è ancora dato sapere se testimoni abbiano assistito ai maltrattamenti.

