Picco influenza entro fine gennaio, aumentano i ricoveri per problemi respiratori: "Evitare farmaci impropri"

Mentre aumentano progressivamente i ricoveri per le complicanze respiratorie dovute all’influenza stagionale, e in particolare alla sottovariante K, la SIMG informa dettagliatamente su quando ci sarà il picco. Previsto per l’ultima settimana di gennaio, non si esclude che possa esserci una “coda” anche in primavera. Secondo gli esperti, è importante utilizzare i farmaci adatti per i sintomi legati al virus. Attualmente, l’epidemia è entrata nella sua fase centrale stando ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità.

Influenza, quando il picco

Le stime indicano che il picco dell’influenza è atteso entro la fine di gennaio, con una pressione assistenziale che potrebbe rimanere elevata anche nelle settimane successive.

In questo contesto, la Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie richiama l’attenzione sull’importanza di una gestione corretta dei sintomi e sull’uso appropriato dei farmaci, per evitare effetti indesiderati e ridurre il rischio di complicanze.

In base all’ultimo aggiornamento disponibile, l’incidenza delle sindromi influenzali si attesta intorno a 14 casi ogni 1.000 assistiti nella popolazione adulta.

Il dato risulta nettamente più elevato tra i bambini sotto i 4 anni.

In questa fascia d’età si raggiungono circa 37 casi ogni 1.000 individui.

Le stime derivano dalle segnalazioni settimanali dei medici sentinella, integrate con i dati provenienti dalle strutture ospedaliere.

I virus respiratori in circolazione

Il quadro epidemiologico attuale è caratterizzato dalla prevalenza dei virus influenzali di tipo A, in particolare i sottotipi H1N1 e H3N2, responsabili della maggior parte delle sindromi febbrili.

Accanto all’influenza, continuano però a circolare altri virus respiratori.

Si tratta dell SARS-CoV-2, il virus respiratorio sinciziale, i rhinovirus e i virus parainfluenzali.

La presenza contemporanea di più agenti patogeni rende più complessa la lettura dei dati e la gestione clinica dei pazienti, soprattutto nei soggetti fragili.

Aumentano i ricoveri, i dati

I dati sulle forme più gravi mostrano un numero di ricoveri in linea con la scorsa stagione influenzale, ma concentrato in un arco temporale più ristretto.

Le complicanze riguardano soprattutto l’apparato respiratorio e colpiscono in modo particolare anziani, pazienti con patologie croniche e soggetti non vaccinati.

Il sottotipo A(H1N1) risulta il più frequentemente associato ai quadri clinici severi.

La maggiore pressione sugli ospedali si riflette anche sulla necessità di un monitoraggio più attento dei pazienti seguiti a domicilio, per intercettare precocemente eventuali peggioramenti.

Quali farmaci utilizzare per l’influenza

La SIMG sottolinea la necessità di evitare l’uso improprio dei farmaci.

Il trattamento dell’influenza deve essere mirato principalmente al controllo dei sintomi.

Il paracetamolo è indicato come antipiretico e analgesico di prima scelta, grazie al suo profilo di sicurezza se utilizzato alle dosi corrette.

Gli antinfiammatori non steroidei possono essere impiegati con cautela, tenendo conto delle condizioni cliniche del paziente.

È invece sconsigliato l’uso del cortisone, che possono interferire con le difese immunitarie e aumentare il rischio di complicanze.

Gli antibiotici non sono indicati nelle infezioni virali e devono essere utilizzati solo su prescrizione medica in presenza di sospette sovrainfezioni batteriche.

Cosa fare in caso di febbre alta

Tecla Mastronuzzi della SIMG ha sottolineato che la febbre alta “non è necessariamente un indicatore di gravità della patologia”.

In realtà, rappresenta una valida risposta dell’organismo all’infezione.

Inoltre, ha aggiunto, però, cosa fare in caso di febbre alta che persiste quando si ha l’influenza: “Una mancata risposta ai comuni antipiretici richiede sempre una valutazione clinica”.