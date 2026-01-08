Picco influenza K col ritorno a scuola, Bassetti bacchetta gli italiani sul vaccino: "Non hanno ascoltato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La variante K del virus dell’influenza sta circolando molto negli ultimi giorni, a causa del clima freddo che costringe le persone in casa e il ritorno a scuola. Il picco è arrivato in anticipo rispetto all’anno scorso e il virus è più contagioso e pericoloso. Il professor Matteo Bassetti ha redarguito gli italiani, sottolineando che nelle regioni in cui il numero di vaccinazioni è stato più basso gli ospedali sono in difficoltà.

Influenza K verso il picco

L’ondata di gelo che sta colpendo l’Italia in concomitanza con il ritorno a scuola dalle vacanze natalizie sta favorendo la diffusione del virus dell’influenza, in particolare della variante K, molto contagiosa.

Contrariamente alle credenze popolari, il freddo in sé non causa nessuna malattia infettiva. Costringe però le persone al chiuso e a stretto contatto, aumentando la possibilità di un contagio.

È quello che sta accadendo in questi giorni con l’influenza. Ne stanno risentendo gli ospedali, dove gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri per polmoniti si stanno moltiplicando.

Il commento di Bassetti sull’ondata influenzale

Durante la trasmissione Mattino 5 di Canale 5, il professor Matteo Bassetti, ha commentato la situazione:

Ci aspettiamo che arrivi il picco, perché non è ancora arrivato. È probabile che nelle prossime settimane la curva torni a salire a causa del fatto che i bambini e i ragazzi tornano a scuola.

Bassetti ha sottolineato che i bambini sono tra i pazienti più comuni di questa ondata influenzale, invitando i genitori a fare attenzione ai sintomi durante il periodo del ritorno a scuola.

Il professore ha poi redarguito gli italiani: “È un’influenza impegnativa come numeri ma lo avevamo previsto addirittura a settembre. Ancora una volta gli italiani non hanno ascoltato i medici“.

L’importanza delle vaccinazioni

Bassetti si riferisce soprattutto alla prevenzione e alle vaccinazioni, che sono state molto basse soprattutto nelle regioni che oggi si trovano in difficoltà dal punto di vista sanitario.

Senza la prevenzione, il sistema sanitario è stato esposto a un numero imprevisto di pazienti anche a causa della contagiosità del virus, più alta rispetto a quello dello scorso inverno.

Bassetti ha spiegato, sempre durante un’intervista a Mattino 5:

Avevamo detto “vaccinaevi, preveniamo” in modo da evitare almeno le forme più aggressive che sono quelle che stiamo vedendo in questo giorni.

Il professore ha poi continuato: “I nostri ospedali sono in difficoltà nelle regioni che hanno vaccinato di meno: Campania, Sicilia, Sardegna. IN questo Paese si fa ancora troppo poca prevenzione”.

La campagna vaccinale contro l’influenza era partita fin dall’autunno. Il vaccino era disponibile gratuitamente per anziani, bambini e persone fragili.