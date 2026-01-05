Picco influenza K dopo la Befana, i casi torneranno a crescere dopo "l'effetto Natale": bambini a rischio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’influenza ha quasi raggiunto il suo picco. Dopo la Befana, infatti, è prevista l’ultima crescita dei casi. Il trend continua a crescere, anche alla luce delle minori segnalazioni pervenute dai medici di famiglia durante le festività. Durante Natale, Capodanno e la Befana sono in pochi a chiamare il medico per segnalare l’influenza, ma anche così, dal 22 al 28 dicembre l’incidenza è stata pari a 14,5 casi per 1000 assistiti, in leggero calo rispetto ai 17,1 casi dei sette giorni precedenti.

Vicini al picco dell’influenza K

L’influenza K ha quasi raggiunto il suo picco. Nei prossimi giorni arriveranno le conferme attraverso i numeri delle segnalazioni dei medici di medicina generale, ma è chiaro che l’effetto festività, che riunisce molte persone nella stessa abitazione per tante ore, porterà al raggiungimento del picco dei casi influenzali per il 2025-2026.

I dati risultano in leggero calo per via dell’assenza di visite mediche e di altre segnalazioni fatte dalle famiglie al medico di base, ma comunque i casi restano piuttosto elevati.

123RF Picco influenza atteso dopo la Befana

Dopo la Befana dovrebbe però arrivare il picco. Non solo per il ritorno a scuola, ma anche per il presentarsi dei sintomi dopo l’ultima festività che in molti passano in famiglia. Torneranno inoltre i medici a segnalare i casi dei propri pazienti.

Il numero dei casi

Sono stimati circa 820.000 nuovi casi, per un totale di 6,7 milioni dall’inizio della sorveglianza per la stagione influenzale 2025-2026.

Dal 22 al 28 dicembre, a causa delle festività che hanno ridotto le segnalazioni dei medici di medicina generale e la chiusura delle scuole, si registrano 14,5 casi per 1000 assistiti. Nella settimana precedente l’incidenza è stata pari a 17,1 casi.

Ora si attende un rialzo delle stime, dovuto anche alla variante influenzale K, che è a rapida diffusione. Proprio per questo si è rivelata essere l’influenza stagionale europea per eccellenza, che ha dominato sulle altre varianti.

Chi sono i più colpiti

Come di consueto, i più colpiti sono i bambini nella fascia di età zero-quattro anni. Nella stagione influenzale 2025-2026 si registrano circa 39 casi per 1000 assistiti.

L’incidenza, soprattutto sui più piccoli, è però destinata a salire. Ne parlano gli esperti del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, che fanno notare come nella prossima settimana, con il ritorno a scuola, saranno molti di più i bambini a contatto tra di loro rispetto alle situazioni familiari create dalle festività natalizie.

Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, ha fatto sapere che nella città si registra un numero elevato di persone costrette a casa da febbre, dolori muscolari, stanchezza marcata e disturbi respiratori. Il virus influenzale sta quindi circolando in modo ancora molto intenso ed è visibile tanto dalle segnalazioni che arrivano dai pazienti a casa, quanto dagli ambulatori.