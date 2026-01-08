Picco influenza K, il vaccino è meno efficace ma attenua i sintomi e Ciccozzi "vieta" gli antibiotici
Sul picco dell'influenza K e i sintomi si è espresso Massimo Ciccozzi: "Il vaccino riduce la sintomatologia, i portatori sono i giovani"
Quella di quest’anno “è un’influenza nella norma”, nessuno può sapere quando sarà il picco e la variante K ha delle mutazioni che rendono il vaccino meno efficace. Parola di Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-medico Roma, secondo il quale il vaccino è comunque consigliato, per ridurre i sintomi ed evitare di contagiare i più anziani.
- Influenza K, quando arriva il picco
- Vaccino meno efficace ma attenua i sintomi
- Perché sono "vietati" gli antibiotici
- Un'influenza "nella norma"
Influenza K, quando arriva il picco
I casi di contagio da influenza sono in crescita e il loro aumento sta continuando. Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-medico Roma, sulla rivista Oggi è comunque chiaro sul picco.
In pratica nessuno può sapere a priori quando sarà il picco: “Qualsiasi previsione o fallisce o ci prende per caso”, ha scritto.
Sul picco si è espresso anche il virologo Matteo Bassetti, secondo cui “è probabile che nelle prossime settimane la curva torni a salire a causa del fatto che i bambini e i ragazzi tornano a scuola”. Il picco, dice, non è ancora arrivato ed è atteso.
Vaccino meno efficace ma attenua i sintomi
A colpire, spiega ancora Ciccozzi, è soprattutto l’influenza di tipo A, il ceppo H3N2 è quello più presente con la predominanza dell’ormai famosa variante K.
Ma mentre H3N2 e H1N1 sono coperti dal vaccino così come i casi di tipo B, proprio la variante K però ha delle mutazioni che rendono il vaccino meno efficace.
Il vaccino però va fatto ed è consigliato e non solo degli anziani visto che comunque riduce la sintomatologia: secondo l’epidemiologo con il vaccino invece di avere tre giorni di febbre a 38, si rimane sui 37 e con durata inferiore.
I portatori sono soprattutto i più giovani: proprio per questo è importante che genitori e i più anziani siano vaccinati.
Perché sono “vietati” gli antibiotici
In caso di contagio, comunque, nessun allarme: l’influenza in pratica deve fare il suo corso, insomma deve passare.
Se si prende l’influenza è consigliato stare a casa e a letto per non contagiare altre persone e assumere il paracetamolo, in caso di febbre alta.
Niente antibiotici invece: “Sono vietati a meno che il medico non rilevi una sovrainfezione e li prescriva esplicitamente”, sostiene Massimo Ciccozzi.
Un’influenza “nella norma”
L’epidemiologo dell’Università Campus Bio-medico Roma evita allarmismi sulla forma di influenza.
“Quella di quest’anno è un’influenza nella norma e non ci si ricontagia o riammala, a meno che non intervenga nel frattempo un altro virus respiratorio”, ha scritto.
E sull’assunzione di Vitamina C ha concluso: “Vitamina C e spremute di arancia sono considerate buone e sane ma di certo non curano”.