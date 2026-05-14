Piccola Alessia morta a Palermo a 8 anni per un tumore, aperta la camera ardente: venerdì 15 maggio i funerali

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È stata allestita allo stadio Renzo Barbera di Palermo la camera ardente della piccola Alessia La Rosa, morta a soli 8 anni per un tumore. I funerali della bimba, tifosissima della squadra rosanero, affetta dalla malattia da quasi 7 anni, sono in programma venerdì 15 maggio nella Cattedrale di Palermo.

La camera ardente per la piccola Alessia allo stadio Barbera di Palermo

La camera ardente della piccola Alessia La Rosa è stata allestita all’interno dello stadio Renzo Barbera del Palermo, la squadra di calcio di cui la bimba era tifosissima e che in questi anni le è rimasta accanto assieme a migliaia di tifosi. Resterà aperta fino alle ore 22 di giovedì.

Centinaia di persone hanno già raggiunto l’impianto sportivo per rendere omaggio alla bambina. I tifosi hanno accolto la bara bianca con cori in suo onore e accendendo fumogeni. Anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il presidente della squadra Dario Mirri sono andati allo stadio per l’ultimo saluto ad Alessia La Rosa.

Al centro sportivo di Torretta la squadra del Palermo calcio allenata da Filippo Inzaghi ha osservato un minuto di silenzio prima dell’allenamento.

Il messaggio della madre della piccola Alessia La Rosa

Parlando alle molte persone presenti allo stadio Renzo Barbera per l’ultimo saluto alla figlia, la madre della piccola Alessia La Rosa ha dichiarato in lacrime: “Alessia, nonostante i suoi 8 anni, è riuscita a unire il mondo intero, calcisticamente e per le preghiere. Spero che tante persone possano prendere esempio da lei, dalla sua forza”. Le sue parole sono state riportate da Palermo Today.

Questo, invece, è stato il messaggio del presidente del Palermo Dario Mirri: “La piccola Alessia ci ha dato una grande lezione di dignità, di coraggio e di forza. La chiamavamo ‘guerriera’, perché guardava in faccia la morte e non abbassava mai lo sguardo. Una bambina enorme. Spero che tutti i palermitani possano prendere spunto da lei, per capire cosa è essere palermitani. Lei era palermitana”.

Quando si terranno i funerali della piccola Alessia La Rosa

I funerali della piccola Alessia La Rosa saranno celebrati venerdì 15 maggio, alle ore 9,30, alla Cattedrale di Palermo.