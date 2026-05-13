Piccola Alessia morta a Palermo dopo un tumore a soli 8 anni, il dolore della mamma Maria Concetta: "Atroce"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Palermo piange Alessia La Rosa, la bambina di 8 anni diventata simbolo di coraggio nella lunga battaglia contro un tumore. La piccola, tifosissima del Palermo, è morta dopo anni di cure e terapie affrontate insieme alla madre Maria Concetta D’Amaso, che sui social ha parlato di un dolore “atroce”. La città siciliana tributerà il proprio cordoglio con una camera ardente allo stadio Renzo Barbera. In memoria della “piccola guerriera”, come era stata definita dai suoi concittadini e dall’Italia intera.

Che malattia aveva la piccola Alessia La Rosa

A volte è estremamente difficile trattenere le lacrime nel dare notizie come questa. La piccola Alessia combatteva da anni contro un rabdomiosarcoma alveolare, una forma rara e aggressiva di cancro che l’aveva colpita quando aveva appena un anno.

La bimba aveva affrontato quasi sette anni di chemioterapia, interventi chirurgici, radioterapia ed esami continui, mantenendo però una grandissima vitalità.

Instagram/Palermo FC

Il dolore inconsolabile della madre Maria Concetta

Ad annunciare la morte della bambina è stata la madre Maria Concetta D’Amaso attraverso la pagina Facebook “Aiutiamo Alessia la guerriera”, creata per raccontare la battaglia della figlia e raccogliere sostegno.

“È la mia guerriera, è la guerriera di tutti. Il dolore è atroce”, ha scritto la donna nel messaggio condiviso sui social. Il cordoglio per la sua piccola si è unito a quello per Joshua, un bambino di 13 anni incontrato in ospedale e scomparso a settembre 2025 per una malattia terminale.

Negli anni aveva cercato cure e consulenze anche all’estero, tentando ogni strada possibile per aiutare la figlia. Nella lunga ed estenuante lotta contro la patologia, quando le altre opzioni terapeutiche sembravano esaurite, si era scelto di sottoporre Alessia anche a una terapia sperimentale. Purtroppo senza esito.

La passione per il Palermo e il legame col calciatore Segre

Alessia era diventata la dolce e sorridente beniamina dei tifosi del Palermo. Seguiva le partite dalla Curva Nord e negli ultimi anni aveva stretto un legame particolare con Jacopo Segre, centrocampista rosanero con cui era entrata più volte in campo mano nella mano.

Dopo la notizia della morte, il calciatore le ha dedicato un messaggio sui social: “Alessia, per sempre con me”. Una foto immortale Segre e la bambina insieme sulla spiaggia. Un’immagine straziante e forte, come la didascalia:

“Sentirò sempre la tua mano nella mia, ogni volta che scenderò in campo. Farò tesoro del tempo che mi hai concesso, una fortuna che capita a pochi. Continuiamo a camminare insieme, con i piedi sulla sabbia e lo sguardo verso il mare. E continuiamo a ridere insieme, come abbiamo fatto sempre. Ciao Ale, lotterò per te”. Forse ti può interessare Neonata morta in ospedale a Benevento, la piccola di 2 mesi aveva problemi respiratori: due medici indagati La neonata era affetta da un lieve problema cardiologico, è morta a Benevento il 19 marzo: aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso

Anche tifoserie di altre squadre avevano manifestato sincera vicinanza alla bambina. I sostenitori del Venezia l’avevano invitata a seguire una partita insieme a loro, ma le condizioni di salute non le avevano permesso di affrontare il viaggio.

Camera ardente allo stadio Renzo Barbera

Per l’ultimo saluto ad Alessia sarà allestita una camera ardente allo stadio Renzo Barbera, luogo simbolo della sua passione calcistica e dell’amore collettivo esploso per la sua causa.

Negli ultimi mesi cori, striscioni e messaggi per lei erano comparsi in tanti stadi italiani. A novembre, in occasione del suo ottavo compleanno, i cittadini avevano organizzato una grande festa collettiva alla Fiera di Natale di piazzale Giotto.

Il messaggio del sindaco di Palermo Roberto Lagalla

Tra i messaggi di cordoglio figura anche quello del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “La sua storia, il suo sorriso e il coraggio straordinario con cui ha affrontato una malattia terribile hanno commosso l’intera comunità”.

Il primo cittadino ha ricordato come Alessia sia riuscita “a trasmettere energia e insegnamenti anche agli adulti“, esprimendo la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia.