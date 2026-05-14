Piccola Alessia morta a Palermo per un tumore, il racconto della mamma e quel "sei guarita" per proteggerla

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tutta Palermo piange Alessia, la bambina di otto anni morta dopo una lunga lotta contro il cancro. La mamma Maria Concetta D’Amaso ha raccontato il dolore e la forza della figlia, diventata simbolo di speranza sui social grazie alla pagina “Aiutiamo Alessia la guerriera”, seguita da oltre 130mila persone.

Alessia è morta, Palermo in lutto

Attorno alla famiglia di Alessia si è stretta simbolicamente l’intera città di Palermo. La bambina di otto anni morta dopo una lunga battaglia contro un tumore aggressivo è stata negli anni un simbolo di forza e speranza per migliaia di persone.

Maria Concetta D’Amaso, la mamma della bambina, ha raccontato con grande lucidità gli ultimi anni trascorsi insieme ad Alessia, tra ospedali, terapie, speranze e momenti di felicità costruiti nonostante la malattia.

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“Ha vinto lei. Ha vinto tutto l’amore del mondo, guardatevi intorno” ha sottolineato nell’intervista di Repubblica. “Lei era la mia luce, adesso non so come farò, ma dovrò trovare una luce nuova anche se niente sarà più lo stesso senza di lei”.

Il racconto della mamma

Per sette anni Alessia ha affrontato cure, chemioterapia e ricoveri nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo. La madre le è rimasta accanto in ogni momento: “Eravamo un corpo e un’anima. Sempre attaccata a me, non potevo fare un passo”.

Quando la situazione era irrimediabilmente precipitata, la donna aveva scelto di dirle una bugia. “In questi anni di lotta, dolore e speranza ho cercato sempre di proteggerla” ha spiegato. “Quando ci hanno detto che non c’erano altre cure da fare, io le ho detto che era guarita: ‘Alessia possiamo andare via, sei guarita, qui non dobbiamo più tornare’ “.

Il percorso di Alessia

Nonostante il dolore e la malattia, Maria Concetta ha cercato di garantire alla figlia una vita il più normale possibile, fatta di sport, amicizie e sogni. “Non volevo che avesse una vita solo di ospedale” ha spiegato. “Lei non stava ferma un momento”.

Alessia praticava pattinaggio e danza, amava lo stadio e riuscì anche a realizzare il sogno di visitare Disneyland grazie a un’iniziativa degli ultras del Palermo. Tuttavia, negli ultimi mesi le condizioni della bambina erano peggiorate.

La famiglia aveva tentato anche una terapia sperimentale, considerata l’ultima possibilità. La conferma definitiva dell’assenza di ulteriori cure arrivò dalla Francia, mentre Alessia era ormai in fase terminale.

La bambina chiamava il tumore “il verme“. Un’immagine che la madre ha ricordato con dolore: “Mi chiedeva ‘mamma aiutami a liberarmi del verme’. Anche in questo caso ho mentito. L’ho rassicurata che l’avrei fatto, ma dentro il mio cuore sapevo che la fine era vicina”.

Nonostante tutto, Maria Concetta considera la figlia una vincitrice: “Lei comunque è stata più forte del ‘verme’ perché con un tumore aggressivo come il suo si vive a stento due anni, lei ne ha vissuti sei da guerriera”.