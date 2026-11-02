Piccolo aereo precipita e si schianta su una strada a Palm Beach in Florida, 9 morti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente aereo negli Stati Uniti. Nove persone sono morte nello schianto di un piccolo jet privato precipitato in una zona residenziale a Palm Beach, nel sud della Florida. Le vittime sono le persone che si trovavano a bordo del velivolo: l’aereo si è schiantato al suolo in una strada senza colpire auto o passanti. In corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente. Il volo era partito da Austin in Texas ed era diretto alle Bahamas.

Aereo precipita a Palm Beach in Florida

Nel pomeriggio di domenica 1 novembre un piccolo aereo è precipitato in un quartiere residenziale nella contea di Palm Beach, in Florida, negli Stati Uniti. Morte nello schianto tutte le nove persone che si trovavano a bordo del velivolo, un Learjet 60, un piccolo jet bimotore.

Il bilancio dell’incidente poteva essere ben peggiore, fortunatamente l’aereo si è schiantato su una strada e non su case o edifici, senza colpire auto o pedoni di passaggio. Lo riporta la Cnn. Il jet è caduto a pochi chilometri dal resort di Mar-a-Lago, la residenza privata del presidente Usa Donald Trump.

Morte 9 persone

Le nove vittime, tra passeggeri ed equipaggio del volo, non sono state ancora ufficialmente identificate. L’areo, di proprietà di una società del Delaware, era decollato dall’aeroporto di Austin, in Texas, ed era diretto alle Bahamas.

“L’incidente aereo di oggi nella contea di Palm Beach, in Florida, è una tragedia orribile”, ha detto il segretario ai Trasporti Usa Sean Duffy. In alcuni video diffusi online si vede l’aereo cadere in picchiata sulla strada, poco distante da alcune auto, provocando una grossa palla di fuoco.

Le indagini sulle cause dell’incidente

Ancore ignote le cause dell’incidente, la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board hanno aperto un’indagine sullo schianto e inviato il proprio personale sul posto. per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto riferito dalla Cnn, poco prima dello schianto il pilota dell’aereo aveva segnalato una lieve turbolenza e l’accumulo di ghiaccio sul velivolo. Poco dopo però aveva lanciato un Mayday dicendo che l’aereo stava precipitando: “Stiamo scendendo di 10mila piedi al minuto…Ci schianteremo…”.