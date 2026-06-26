Piccolo aereo si schianta contro la Citic Tower a Pechino in Cina, pioggia di detriti: grattacielo evacuato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un piccolo aereo si è schiantato in Cina contro la Citic Tower, nota anche come China Zun, il grattacielo più alto di Pechino, nel quartiere finanziario di Guomao. Come riportato dai media cinesi, l’incidente si è verificato intorno alle 18 ora locale, mandando in frantumi alcune vetrate dell’edificio e provocando una pioggia di detriti. L’edificio è stato evacuato e la zona è stata messa in sicurezza.

Cina, aereo si schianta contro il grattacielo Citic Tower a Pechino

A dare la notizia dell’incidente è stato il sito di Hong Kong Dimsum Daily, che ha riportato che il palazzo è stato evacuato in via precauzionale.

Le immagini che stanno circolando sui social mostrano frammenti del velivolo precipitare al suolo.

X @AviationSafety

Dopo l’impatto con il grattacielo, denso fumo è stato visto levarsi dal piano terra dell’edificio, dove erano sparsi i rottami del mezzo.

Secondo il media hongkonghese, l’aereo sarebbe decollato dall’aeroporto di Shifosi e avrebbe perso il contatto con i sistemi di monitoraggio del volo poco prima dell’impatto.

Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali su eventuali vittime o feriti e le cause dell’incidente restano ignote.

Il testimone: “È stato fortissimo, più forte dei fuochi d’artificio”

Intorno all’edificio, come riferisce SkyTg24, la polizia ha chiuso alcune strade al traffico e ha impedito ai passanti di scattare foto e riprendere la scena.

Un corriere ha raccontato alla Reuters di essere andato davanti alla Citic Tower da una zona vicina dopo aver udito lo schianto.

“È stato fortissimo, più forte dei fuochi d’artificio”, ha dichiarato.

L’imponente dispiegamento di forze dell’ordine

Sul luogo dell’impatto c’è stato un imponente dispiegamento di forze dell’ordine cinesi, con decine di auto della polizia e diversi mezzi dei vigili del fuoco schierati lungo le vie circostanti.

Un agente, a un giornalista che domandava perché ci fosse in corso uno sgombero, ha risposto: “Lo sappiamo tutti perché”.

Nel giro di poche ore, i video social che ritraevano l’edificio danneggiato sono stati rimossi dalle piattaforme cinesi. La rapida sparizione dei filmati e delle foto dell’incidente dalle piattaforme, secondo diversi osservatori, si inserisce in una consolidata prassi di controllo dell’informazione su episodi sensibili in Cina.