Pick up parcheggiato sulle dune di Porto Cesareo, il video del sindaco Stefano My: "Balordi"
Il vicesindaco di Porto Cesareo denuncia l'inciviltà di chi guida fuoristrada sulle dune: "Atto di arroganza"
Prima il transito sulla vegetazione spontanea, poi il parcheggio di un imponente pick-up sul cordone dunale, nonostante i divieti e dove è proibita la sosta. A rendere pubblico quanto successo nelle scorse ore su un tratto del litorale di Porto Cesareo è il vicesindaco del comune Stefano My. Lo stesso amministratore salentino ha contatto le forze dell’ordine, ed in particolare la guardia costiera. In un video pubblicato sui social My, mostrando l’immagine dell’auto sulle dune, ha evidenziato che “qui non si tratta d’inciviltà, ma si tratta di essere balordi. Salire con questo fuoristrada sulla duna è un atto di presunzione e arroganza. Si tratta di una mancanza di rispetto“. Parlando con un altro bagnante nel video il vicesindaco ha riferito di come “sarebbe bello rompergliela la macchina, ma purtroppo non si può fare”.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.