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Prima il transito sulla vegetazione spontanea, poi il parcheggio di un imponente pick-up sul cordone dunale, nonostante i divieti e dove è proibita la sosta. A rendere pubblico quanto successo nelle scorse ore su un tratto del litorale di Porto Cesareo è il vicesindaco del comune Stefano My. Lo stesso amministratore salentino ha contatto le forze dell’ordine, ed in particolare la guardia costiera. In un video pubblicato sui social My, mostrando l’immagine dell’auto sulle dune, ha evidenziato che “qui non si tratta d’inciviltà, ma si tratta di essere balordi. Salire con questo fuoristrada sulla duna è un atto di presunzione e arroganza. Si tratta di una mancanza di rispetto“. Parlando con un altro bagnante nel video il vicesindaco ha riferito di come “sarebbe bello rompergliela la macchina, ma purtroppo non si può fare”.