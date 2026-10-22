Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due uomini sono stati arrestati per il tentato furto aggravato di carburante da un camion. I Carabinieri li hanno fermati durante la notte a Modica, nel Ragusano, dopo la segnalazione dell’autista del mezzo: un terzo complice è riuscito a fuggire. L’allarme è scattato quando il camionista si è reso conto che qualcuno stava tentando di rubare il gasolio dal bocchettone del suo veicolo.

Furto di carburante a Modica: l’allarme del camionista

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il conducente si trovava ancora a bordo dell’autocarro, fermo lungo la strada in contrada Musebbi, quando ha chiamato il 112. L’uomo ha riferito che tre uomini stavano maneggiando strumenti di ferro sul bocchettone del serbatoio, con l’intenzione di sottrarre il carburante.

La pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica è arrivata rapidamente sul posto. All’arrivo dei militari, due uomini stavano ancora intervenendo sul serbatoio con arnesi da scasso. Un terzo complice, rimasto poco distante con il ruolo di “palo”, li ha avvertiti dell’arrivo dei Carabinieri ed è scappato.

L’inseguimento e il sequestro

Anche i due uomini hanno tentato di allontanarsi, ma i militari li hanno raggiunti dopo un breve inseguimento a piedi. Alle operazioni hanno partecipato anche altre pattuglie delle Stazioni di Modica e Donnalucata, intervenute in supporto.

Accanto al camion sono stati recuperati gli attrezzi che sarebbero serviti per forzare il bocchettone e prelevare il carburante: una pinza, un piede di porco, un tubo di gomma e una tanica. Poco distante era parcheggiata l’auto usata dai sospettati per avvicinarsi al camionista. Al suo interno, nel retro, i Carabinieri hanno trovato altre taniche vuote. Il veicolo e il materiale recuperato sono stati sequestrati.

Arresti domiciliari e indagini sul fuggitivo

I fermati sono un 33enne e un 29enne, entrambi di origini rumene e residenti rispettivamente a Vittoria e Acate. Raccolti gli elementi a loro carico, i militari li hanno arrestati in flagranza. Su disposizione del magistrato di turno, sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni e posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria iblea.

I due indagati dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare il complice che si è dato alla fuga.

IPA