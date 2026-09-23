Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato eseguito un deferimento alla Procura e sono scattati due sequestri di cisterne a seguito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Crotone, dove un gestore di distributore è stato accusato di frode nell’esercizio del commercio dopo la scoperta di gasolio contaminato da acqua. L’intervento è stato effettuato a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini che avevano riscontrato danni alle proprie autovetture dopo il rifornimento.

Le anomalie riscontrate e il sequestro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si è inserita nell’ambito delle attività di monitoraggio economico-finanziario del territorio, che vedono impegnati i militari del Comando Provinciale di Crotone in controlli mirati presso esercizi commerciali e distributori di carburante. L’intervento presso il distributore del capoluogo pitagorico è stato avviato dopo una serie di esposti e segnalazioni presentati da privati cittadini, i quali avevano denunciato improvvisi e gravi danni meccanici alle proprie auto subito dopo aver effettuato il pieno.

Gli accertamenti tecnici svolti dalle Fiamme Gialle hanno confermato le anomalie segnalate dagli utenti. In particolare, durante l’ispezione, eseguita con strumenti specifici come aste metriche e pasta idrosensibile, è stata rilevata una significativa contaminazione da acqua nei serbatoi del diesel. I controlli hanno permesso di individuare 513,5 litri di acqua su un totale di 12.797 litri di gasolio, pari al 4,01% del prodotto stoccato. Una percentuale tale da documentare un grave malfunzionamento, se non addirittura un danno strutturale all’impianto, con il rischio concreto di danneggiare pesantemente i veicoli dei clienti.

Le conseguenze per il gestore

Alla luce delle evidenze raccolte, i finanzieri hanno proceduto al sequestro probatorio di due cisterne contenenti gasolio pronto per la vendita e di otto colonnine di erogazione. Il gestore dell’impianto, un cittadino crotonese di 53 anni, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio. L’accusa contestata è quella di frode nell’esercizio del commercio, come previsto dall’articolo 515 del codice penale.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio economico del territorio, che prevede controlli capillari e costanti da parte delle Fiamme Gialle per garantire la legalità lungo tutta la filiera commerciale. L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare i cittadini dalle frodi commerciali e assicurare che ogni consumatore possa acquistare prodotti sicuri e conformi alle normative vigenti.

IPA