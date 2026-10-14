Pier Luigi Bersani e il consiglio a Conte e Schlein sul leader della sinistra: "Serve una nuova generazione"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Pier Luigi Bersani non ha rotto gli indugi sull’ipotesi di fare il federatore del centrosinistra, rilanciata da Rosy Bindi. L’ex segretario Pd ha invitato in tv a non aprire un dibattito su una figura di raccordo fra Schlein e Conte a sei mesi dal voto, e ha chiesto di rispettare la scelta delle primarie, aggiungendo che voterebbe la leader dem.

Pier Luigi Bersani, l’ipotesi leader del campo largo

Il nome di Pier Luigi Bersani è tornato a essere evocato nel dibattito sulla leadership del centrosinistra, ma l’ex segretario del Pd continua a prendere le distanze. Ospite di “Otto e mezzo”, su La7, ha evitato di dire se accetterebbe il ruolo di federatore e ha spostato la discussione sul bisogno di rinnovamento.

“La sinistra deve far girare la ruota, assolutamente, anche correndo qualche rischio, non deve stare sui vecchi passi, deve ingaggiare la nuova generazione”.

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Alla domanda se sarebbe disposto a fare il passo in più, Bersani ha risposto con una controdomanda. “Ma scusate, siamo a sei mesi con ogni probabilità dalle elezioni. Adesso apriamo un dibattito su chi federa? Cosa facciamo, le primarie per chi federa?”

“Non è questione di Bersani” ha aggiunto. “Il problema non è che decisione prendere, perché ciascuna decisione ha delle controindicazioni. Il problema è prendere una decisione e lavorarci in armonia”.

Le primarie e la scelta fra Schlein e Conte

Per Bersani la linea è tracciata: il candidato premier dovrà uscire dalle primarie. “Mi pare che i due partiti abbiano deciso” ha ribadito “si facessero le primarie in grazia di Dio, e tutti i potenziali federatori dessero una mano a farle come Dio comanda”.

Un aspetto, invece, Bersani l’ha chiarito senza giri di parole. Alla domanda se alle primarie voterebbe Schlein, ha risposto: “Io penso di sì”.

L’endorsement di Rosy Bindi

L’ipotesi Bersani federatore è stata rilanciata da Rosy Bindi. In un’intervista al Corriere della Sera l’ex presidente del Pd è tornata a indicarlo come la figura capace di mettere d’accordo Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Bindi è contraria alle primarie di coalizione e ritiene legittimati sia la segretaria dem che il leader del Movimento 5 Stelle. Il terzo nome, a suo giudizio, non può venire da chi potrebbe correre alle primarie, come Gualtieri, Salis, Manfredi o Decaro. Per questo chiede ai due leader un “atto di generosità”.

La proposta non è nuova: l’ex ministra l’aveva già evocata a marzo, dopo il referendum sulla giustizia, parlando di un federatore del programma. Del resto Schlein ha coinvolto Bersani in tutte le campagne elettorali da quando guida il partito.