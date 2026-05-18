Pier Luigi Pasino, l’intervista all’attore: “Mi sento ancora l’ultimo arrivato”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Viviamo in un tempo che ci impone continuamente di apparire risolti. Forti. Performanti. Felici nel modo giusto. È un’epoca che premia chi riesce a raccontarsi come una storia di successo lineare, senza esitazioni, senza crepe visibili. Per questo, incontrare qualcuno che invece sceglie di restare dentro le proprie fragilità, di nominarle apertamente, quasi di abitarle, produce un effetto raro. Spiazzante. Pier Luigi Pasino è una di quelle persone. Non perché rinneghi il successo arrivato negli ultimi anni, tra il grande pubblico di La legge di Lidia Poët e il cinema internazionale accanto a Mel Gibson, ma perché continua ostinatamente a guardarsi come si guarda qualcuno che deve ancora trovare il proprio posto nel mondo. Ed è forse questo il tratto più potente che emerge in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Pier Luigi Pasino: la sensazione che dentro l’attore, il cantante, l’autore, sopravviva ancora il ragazzo di provincia che si sentiva fuori asse, in ritardo, “l’ultimo arrivato”. Non come posa romantica, ma come condizione esistenziale. Una specie di identità sotterranea che non scompare nemmeno quando arrivano i riconoscimenti, i set importanti, le occasioni che sembravano irraggiungibili. Pier Luigi Pasino parla spesso di questa dimensione da outsider. Ma lo fa senza vittimismo, senza autocommiserazione. Anzi. Quasi come se proprio lì, dentro quella sensazione di precarietà emotiva, avesse trovato negli anni una forma di libertà. Perché chi si sente ultimo, in fondo, non ha più l’obbligo di difendere un’immagine perfetta. Può ancora rischiare. Cadere. Sbagliare. Restare umano. La conversazione con lui diventa allora qualcosa che va oltre la semplice intervista promozionale per L’ultimo arrivato, lo spettacolo in scena al Teatro Nazionale di Genova dal 22 al 30 maggio. È un attraversamento continuo di temi profondi, spesso dolorosi, raccontati però con una lucidità sorprendente. Il rapporto difficile con il padre prima della sua morte. Il bisogno di sentirsi amato. La scoperta, crescendo, che il dolore più grande nasce spesso dalla distanza tra l’amore che desideriamo e quello che gli altri sono realmente in grado di offrirci. La paura di non essere abbastanza. Le inquietudini che per anni lo hanno quasi travolto e che oggi, invece, cerca di trasformare in materia viva per il suo lavoro. Pier Luigi Pasino non parla mai dell’arte come di qualcosa di astratto o intellettuale. Per lui recitare, scrivere, cantare significa prendere le proprie ferite e provare a farne qualcosa che possa appartenere anche agli altri. Come se il teatro, il cinema o una canzone servissero prima di tutto a questo: a creare riconoscimento umano. Colpisce il modo in cui racconta il dolore senza cercare di renderlo “bello”. Non c’è compiacimento nelle sue parole. C’è semmai la consapevolezza che certe crepe restano aperte per sempre e che, forse, la maturità non consiste nel guarirle del tutto, ma nell’imparare a conviverci senza esserne distrutti. Anche quando parla della fama o del successo, Pier Luigi Pasino sembra mantenere uno sguardo quasi disincantato. Sa che il riconoscimento può nutrire il narcisismo, accarezzare l’ego, ma sa anche quanto quella dimensione sia fragile, passeggera, incapace di riempire davvero i vuoti più profondi. E allora torna continuamente all’essenziale: il lavoro, le persone, la famiglia, gli amici, la possibilità di raccontare storie vere. Questa è una conversazione che parla continuamente di arte, certo, ma che in realtà finisce per parlare soprattutto di identità, di solitudine, di amore, di paura e di quel bisogno universale di sentirsi finalmente visti per ciò che si è davvero. Forse è proprio questo che rende Pier Luigi Pasino così interessante oggi: il fatto che non tenti mai di apparire invulnerabile. In un mondo dove tutti cercano disperatamente di sembrare arrivati, lui continua a custodire qualcosa di irrisolto. E da quelle crepe, continuamente, lascia entrare la luce.

L’ultimo arrivato: che tipo di spettacolo è?

“Nasce da un’esigenza molto semplice, ma per me sempre più urgente: unire le mie due passioni, la musica e la recitazione. Da tempo porto avanti un progetto di cantautorato italiano che si chiama Pasino, con cui scrivo e produco canzoni. A un certo punto, circa un anno fa, ho sentito il bisogno di trovare una forma in cui queste due anime potessero convivere davvero. Non volevo più tenerle separate. Così ho iniziato a scrivere uno spettacolo che, all’inizio, era molto personale, quasi completamente autobiografico. Raccontava la mia vita, alcuni passaggi importanti del mio percorso, episodi in parte romanzati e in parte assolutamente reali. Tutto nasceva dal punto di vista dell’‘ultimo arrivato’: di chi, in fondo, non ha nulla da perdere. O forse, meglio ancora, di chi ha soltanto da guadagnare. Da lì è iniziato tutto”.

E ha condiviso quest’idea con Paolo Li Volsi.

“Oltre a essere un collega, Paolo è anche un amico fraterno. Gli ho detto molto sinceramente che non me la sentivo di affrontare da solo un one man show costruito su materiale così intimo. Gli ho chiesto quindi se avesse voglia di entrarci insieme a me. Abbiamo iniziato così a costruirlo insieme. Lui ha portato le sue storie, anche molto autobiografiche, sempre legate allo stesso tema. La parte più bella è che non c’è stato un momento preciso in cui ci siamo seduti a tavolino dicendo: ‘Adesso scriviamo’. Lo spettacolo è nato quasi di getto, improvvisando, raccontandoci episodi, provando scene nel salotto di casa mia. Poi abbiamo iniziato a portarlo in giro in maniera molto semplice, nei locali, all’Ostello Bello di via Genova a Milano. Ed è stato lì che abbiamo capito che funzionava davvero. Sentivamo che il pubblico si riconosceva in quello che raccontavamo. Successivamente è arrivata la proposta del Teatro Nazionale di Genova, che ha deciso di inserirlo in cartellone. Dentro L’ultimo arrivato c’è davvero un po’ di tutto. C’è il bisogno disperato di riuscire a vedere il bicchiere mezzo pieno anche quando la vita mette davanti mancanze, ferite e nodi irrisolti. Attraversiamo l’adolescenza, la famiglia, il lavoro, le relazioni. Per esempio, raccontiamo la morte della madre di Paolo: una vicenda reale, ma talmente assurda da sembrare quasi inventata. Durante il funerale accadono episodi completamente rocamboleschi, tragicomici. Infatti, lo spettacolo parte proprio da questa domanda: ‘Vi è mai capitato di vivere un dolore enorme che, allo stesso tempo, fosse anche incredibilmente comico?’. Credo sia una sensazione che appartenga a tutti. Poi raccontiamo anche le nostre prime esperienze sessuali, il mio rapporto con Dio, il sentirmi sempre un po’ fuori posto: ultimo arrivato in famiglia, nel lavoro, nelle relazioni. Alla fine, il filo rosso è sempre lo stesso: sentirsi gli ultimi. Anche le canzoni seguono quella direzione. Molti dei miei brani parlano di questo tema. Ce n’è addirittura uno che si intitola proprio L’ultimo arrivato”.

Oggi, professionalmente, in quali situazioni continua a sentirsi l’ultimo arrivato?

“Più che sentirmi l’ultimo arrivato, è una condizione che cerco volontariamente. Ricerco la sensazione di essere qualcuno che non ha nulla da perdere. È una posizione che mi permette di sentirmi libero. Libero di sperimentare, di rischiare, perfino di sbagliare. Mi succede ogni volta che affronto una ‘prima volta’: il primo giorno su un set, la prima lettura di un testo, il debutto di uno spettacolo. Ogni volta torno in quella dimensione mentale. Credo abbia anche a che fare con il fatto di venire dalla provincia. Ci si porta dietro una sorta di identità da outsider. Si resta sempre, in qualche modo, quelli che arrivano da fuori”.

In fondo, tra l’outsider e l’ultimo arrivato non c’è poi una grande differenza.

“No, infatti. È esattamente questo. Cerco quella condizione anche perché, paradossalmente, mi fa sentire più al sicuro rispetto all’idea opposta. Mi spaventa molto di più pensare: ‘Adesso sono arrivato, ho esperienza, mi sono conquistato il mio posto’. Mi sento molto più vivo, invece, quando percepisco ancora il rischio, la possibilità di non essere all’altezza. Negli ultimi anni mi sono capitate opportunità enormi come La legge di Lidia Poët o The Resurrection of Christ, il film di Mel Gibson in cui interpreto Pietro… Esperienze molto importanti, che inevitabilmente fanno paura. Ci si chiede davvero se si sia all’altezza di ciò che sta accadendo. Eppure, il sentirmi ‘ultimo arrivato’ mi ha sempre aiutato. Mi ha fatto pensare: ‘Va bene, tanto non hai nulla da perdere’. Anzi, forse proprio perché sei l’ultimo puoi sorprendere te stesso e anche gli altri. In fondo, come diceva ‘quello con la barba’, gli ultimi saranno i primi”.

Tornando invece al passato, quel ragazzo outsider che arrivava dalla provincia quale caos si portava dentro? Mi viene in mente Nietzsche, quando dice che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Nel suo caso, quale era quel caos?

“È un caos che sto ancora cercando di comprendere e mettere a fuoco. In un certo senso anche questa nuova versione dello spettacolo nasce da lì. Alla fine, ciò che porti in scena, se ha radici autentiche, nasce sempre dalla tua storia familiare. Nel mio caso ci sono stati scontri molto duri con mio padre, prima della sua morte, avvenuta dieci anni fa. Rapporti molto aspri, complessi. E tutto questo mi ha segnato profondamente, perché dopo la sua scomparsa mi sono ritrovato ad affrontare questioni che, ancora oggi, in parte mi porto dentro. Credo però che accada a molte persone. Il dolore ti forma. Ti lascia ferite. La parte più preziosa, se così si può dire, è che il mio lavoro mi permette di prendere quelle ferite e provare a trasformarle in qualcosa di utile, condivisibile, perfino bello. Attraverso uno spettacolo, una canzone o un film hai la possibilità di sublimare quel dolore: di attraversarlo e trasformarlo in qualcosa che magari può fare bene anche agli altri. Ed è lì che, secondo me, l’arte diventa autentica. Quando nasce davvero da una ferita, da qualcosa di umano e irrisolto, arriva molto più in profondità nelle persone. Diventa più sincera. Credo davvero che sia attraverso le ferite che passi la luce. E forse è proprio da quelle crepe che gli altri riescono a riconoscere qualcosa di sé. Perché noi esseri umani ci incontriamo soprattutto nel dolore. Certo, anche nella gioia. Ma l’empatia più profonda nasce quando riconosci nell’altro una sofferenza che senti anche tua”.

C’è un dolore specifico che l’arte le ha permesso di elaborare?

“Sicuramente il dolore di non sentirmi compreso. O forse, ancora di più, quello di non sentirmi amato abbastanza. O non amato nel modo in cui avrei desiderato. Alla fine, almeno per me, il dolore ha sempre avuto a che fare con una mancanza d’amore. Poi però, crescendo, capisci una cosa fondamentale: spesso il problema non riguarda soltanto l’amore che ricevi, ma anche l’idea che hai dell’amore che vorresti ricevere. Magari desideravo essere amato in un modo preciso. Però, finché resti aggrappato a quell’idea, sei inevitabilmente destinato all’infelicità, perché la realtà non coincide mai perfettamente con il desiderio. A un certo punto allora devi accettare che le persone amino per come sono capaci di amare. Ed è una legge inevitabile. È l’unico modo che abbiamo per vivere serenamente, o almeno dentro una forma di accettazione. Perché l’amore assoluto, perfettamente aderente a ciò che immaginiamo, non esiste. Sarebbe sempre ‘l’amore come lo voglio io’. Ma la realtà non funziona così. Vale nei rapporti con i genitori, nelle relazioni di coppia, perfino con i figli. Non puoi dire a qualcuno: ‘Mi ami nel modo che desidero’. Puoi solo accettare l’amore che quella persona è in grado di offrirti. E forse la maturità sta proprio lì: nell’accogliere l’amore che esiste, invece di soffrire continuamente per quello che immaginiamo dovrebbe esistere”.

Oggi lei è padre. Quanto ha influito la sua esperienza da figlio sul modo in cui vive la genitorialità?

“Tantissimo. Quando diventi genitore cerchi sempre, in qualche modo, di fare meno danni possibile. Ti interroghi continuamente su come amare nel modo più sano e libero possibile. Ovviamente i modelli che hai ricevuto ti influenzano. È inevitabile. Però, se fai un lavoro su te stesso, riesci almeno a riconoscere certi meccanismi tossici ed evitare di riproporli automaticamente. C’è poi anche un altro aspetto importante: se hai la fortuna di crescere un figlio all’interno di una relazione equilibrata, puoi confrontarti continuamente con l’altra persona. Ed è una ricchezza enorme, perché ti impedisce di chiuderti nel tuo unico punto di vista”.

Foto: Lucia Iuorio / US: Sara Battelli

Quel desiderio di essere amato è sempre andato di pari passo con la sua ambizione professionale oppure le due dimensioni hanno rischiato di entrare in conflitto?

“Il rischio c’è sempre, perché il desiderio di essere amati può trasformarsi facilmente in egocentrismo. Sarei ipocrita se dicessi che, all’inizio, non ci fosse anche quel bisogno. Molte volte ciò che mi muoveva era proprio il desiderio di essere visto, riconosciuto, amato. Poi, con il tempo, inizi a fare pulizia dentro di te. Cominci a capire quale sia davvero l’esigenza profonda che ti spinge a fare questo lavoro. E allora cambia qualcosa. Non è più soltanto il bisogno di essere guardato. Diventa il desiderio di vivere bene ciò che fai. Di svolgere questo mestiere perché ti dà piacere. E non parlo soltanto di un piacere legato all’ego. Parlo di qualcosa di fisico, umano, concreto: condividere esperienze con altre persone, vivere momenti intensi insieme ai colleghi, sentirsi vivi. Sempre più spesso mi accorgo che faccio questo lavoro soprattutto per questo: per liberare energie, paure, curiosità. L’ho capito molto chiaramente durante il film di Mel Gibson. Con l’attrice che interpreta Maria, Kasia Smutniak, si è creata una connessione fortissima. Nel film interpreto il migliore amico di Gesù, quindi avevamo scene molto dure, molto dolorose. E senza conoscerci davvero, senza raccontarci apertamente le nostre sofferenze personali, ci siamo trovati a condividere qualcosa di profondissimo attraverso quei personaggi. Abbiamo messo parti intime di noi stessi al servizio della storia. E in qualche modo, senza nemmeno parlarne esplicitamente, siamo riusciti a liberarci di qualcosa. È difficile da spiegare. Quando reciti, sei protetto dal personaggio. Ma proprio quella protezione ti permette anche di aprirti completamente. E quando accade una cosa del genere capisci davvero perché fai questo mestiere. Poi arriva anche il pubblico. E lì avviene un’altra trasformazione. Ricordo che Randall Wallace, lo sceneggiatore di The Resurrection, vedendo il lavoro fatto sul film disse una frase che mi colpì molto: ‘Pensa che bello: quello che hai fatto verrà regalato al mondo’. È un’idea che amo moltissimo. Perché mentre lavori non pensi davvero al fatto che quel film verrà visto da migliaia o milioni di persone. Sei concentrato soltanto su quel momento, su quella scena, sul fare bene il tuo lavoro. Dopo però capisci che quell’opera continuerà a vivere, andrà nel mondo, raggiungerà persone che non conoscerai mai. E magari riuscirà a smuovere qualcosa dentro di loro. Ed è una delle cose più belle del nostro mestiere”.

Le è mai capitato, al contrario, che un’esperienza lavorativa, invece di liberarla, finisse per imprigionarla?

“Sì, soprattutto all’inizio. Quando sei giovane e affronti questo mestiere con curiosità, tendi a sperimentare molto. E inevitabilmente le tue inquietudini finiscono dentro il lavoro. Succede ancora oggi, ma adesso riesco a canalizzarle in modo più sano e costruttivo, senza farmi del male. All’inizio invece mi facevo male davvero, perché mescolavo continuamente il vissuto del personaggio con il mio. Finivo per addentrarmi in territori interiori molto complessi, nei quali poi non stavo bene. Era facile perdersi. Quando affronti certi viaggi emotivi e psicologici rischi di smarrire la bussola senza nemmeno accorgertene. Quindi sì, mi è successo. Oggi però c’è una parte di me molto più equilibrata. Mi permette ancora di perdermi, ma sapendo che poi riuscirò a tornare indietro. So che, a fine lavoro, posso rientrare a casa e lasciare lì il personaggio, l’immersione, tutto quel mondo. Anzi, paradossalmente, adesso riesco anche a staccare quando ne sento il bisogno. Riesco a uscire da quella concentrazione e poi a rientrarci con uno sguardo più fresco e più lucido”.

Oggi riesce a gestire tutto questo perché ha raggiunto una certa saggezza oppure perché ha messo da parte le sue inquietudini?

“No, assolutamente: non ho messe da parte le inquietudini. Le conosco. So dove si trovano. So anche come andarle a cercare quando mi servono. Sono sempre lì, fanno parte di me. La differenza è che oggi sono molto più consapevole del mio modo di funzionare. Prima ero completamente in balia di quelle inquietudini. Era come assumere droghe o medicinali senza prescrizione, senza alcuna guida. Adesso, invece, è come farlo ‘con uno sciamano’, per usare un’immagine. C’è una protezione diversa. Prima potevo perdere completamente la bussola senza nemmeno chiedermi se l’avessi ancora oppure no. Mi lanciavo allo sbaraglio. Oggi quelle inquietudini esistono ancora, ma cerco di lavorarci. Cerco di non lasciare che siano loro a governarmi. Fanno parte di me, come fanno parte di tutti noi. Solo che ho la fortuna di svolgere un lavoro in cui quelle inquietudini possono essere utilizzate. Possono diventare materia viva”.

Lei dice spesso “faccio questo lavoro”. Ma quando si è detto davvero: “Faccio l’attore”? Quando ha avuto questa piena consapevolezza?

“Dopo la scuola di recitazione. Prima, per me, la recitazione era soprattutto un modo per liberare energie che non riuscivo a canalizzare altrove. Una sorta di sfogo. Poi ho sostenuto il provino per entrare allo Stabile di Genova e lì ho incontrato persone che mi hanno davvero illuminato. Mi hanno trasmesso un’altra visione di questo mestiere. Mi hanno fatto capire che recitare non significa ‘fare finta’, ma diventare testimoni di una storia umana. All’improvviso ho compreso che interpretare un personaggio significava assumersi una responsabilità nei confronti dell’essere umano. Era come se, nel momento in cui raccontavi una storia, portassi dentro di te qualcosa che riguardava tutti. E allora il gioco diventava molto più serio. E anche molto più interessante. Ricordo che dopo il primo provino avevo trascorso una settimana di osservazione, prima di sapere se sarei stato ammesso oppure no. Ed è stato proprio lì che ho capito davvero che quella era la strada che volevo seguire nella vita. In quel momento ho pensato: ‘Questo è il mio lavoro’. E sinceramente mi è andata bene. Non credo di avere una particolare intelligenza matematica o scientifica. Anzi, sotto quel profilo sono sempre stato negato. A scuola andavo molto male. Però in questo mestiere sento di possedere un tipo di intelligenza che funziona. E meno male, perché altrimenti non saprei davvero dove avrei potuto trovare il mio posto”.

Non saprebbe nemmeno a che santo votarsi…

“Esatto. Ma non perché non ho fatto altro: sono sempre stato uno che ha lavorato. Ho fatto il cameriere per moltissimi anni, anche mentre studiavo e persino dopo la scuola. Questo è un mestiere che ti lascia sempre, metaforicamente, ‘lo straccio per lavare i piatti’ dietro l’angolo. È l’unica certezza che hai”.

E andrebbe detto anche con orgoglio. Ultimamente capita quasi che venga raccontato come qualcosa di degradante, quando invece non lo è affatto.

“Ma certo che no. Anzi, proprio l’idea dell’‘ultimo arrivato’ serve anche a questo: a tenerti con i piedi per terra. A ricordarti che non sei qualcuno di speciale. È giusto festeggiare quando ottieni qualcosa, quando raggiungi un traguardo importante. Però, allo stesso tempo, devi ricordarti che stai semplicemente facendo il tuo lavoro. Come tutti gli altri. Fortunatamente non sono attratto dalla dimensione del divismo legata a questo mestiere. E basta davvero poco per perdere il senso della misura. Basterebbe dire: ‘Ho lavorato con Mel Gibson, adesso fatevi da parte’. Poi però torno a casa, cambio i pannolini, faccio la spesa, carico la lavastoviglie, pulisco il pavimento come chiunque altro”.

Che cosa aveva quella scuola, il Teatro Stabile di Genova, almeno negli anni in cui l’avete frequentata voi, per essere considerata così valida?

“Aveva, innanzitutto, delle persone straordinarie. C’erano Laura Messeri e Massimo Mesciulam, che sono stati i fondatori della poetica e della pedagogia di quella scuola. E poi una direzione artistica molto forte, con Marco Sciaccaluga e Carlo Repetti. Esisteva una vera idea di teatro. Una visione precisa della recitazione. Secondo me oggi questa dimensione si è un po’ persa. Ma accade spesso nelle istituzioni: a fare davvero la differenza sono le persone. Lì mi hanno trasmesso soprattutto l’idea dell’attore come testimone dell’essere umano. È un concetto che porto ancora con me. Quelle persone hanno dedicato la vita alla formazione di nuove generazioni di attori, e questa dedizione si percepiva profondamente”.

Tra gli insegnamenti che ha ricevuto ce n’è stato qualcuno che, pur considerandolo valido, ha scelto di non fare completamente suo?

“Forse sì. All’inizio circolava un po’ l’idea che gli attori non provenienti da Genova, o comunque lontani da quel tipo di approccio alla recitazione, fossero realtà da cui prendere le distanze. E in parte è anche giusto quando sei giovane, perché all’inizio hai bisogno di costruirti un gusto, una direzione, un’identità. Poi però, crescendo, capisci che quella visione rischia di limitarti. Ti impedisce di aprirti davvero a ciò che potrebbe arricchirti come attore. Infatti, ho compreso molto presto che la vera regola fosse un’altra: rubare da tutti. Sempre. Bisogna osservare ogni attore e imparare ovunque, anche da ciò che apparentemente sembra lontanissimo da te. Perché prima o poi qualcosa ti servirà”.

Guardando il suo profilo Instagram ho notato una copia di Sonny Boy di Al Pacino. In quel libro c’è una riflessione molto forte sul successo e sulla fama. Che cosa l’ha sorpresa del successo? E quello che ha raggiunto corrisponde a ciò che immaginava?

“Bella domanda. La verità è che non so nemmeno se posso parlare davvero di ‘successo’. Sicuramente ho raggiunto una certa notorietà grazie a La legge di Lidia Poët. Adesso magari qualcuno mi riconosce per strada, soprattutto a Genova ma anche altrove. Però ho capito una cosa: quella dimensione serve molto poco. Essere riconosciuti può accarezzare l’ego, può nutrire la parte narcisistica che tutti abbiamo. Ma concretamente non ti dà quasi nulla. Anzi, credo che più successo si abbia, più diventi necessario ancorarsi alle cose autentiche: il lavoro, i punti fermi della propria vita, le persone, la propria visione del mondo. Attorno a questo mestiere c’è tantissima superficialità, tantissimi orpelli inutili. Se fai questo lavoro perché ami davvero recitare, allora il centro di tutto resta soltanto quello: il piacere della recitazione. Certo, è bello guadagnare di più, avere maggiori possibilità. Ma non è questo il punto. Per esempio, non sono ancora arrivato a ciò che desidererei davvero: poter scegliere completamente i progetti a cui partecipare. Vorrei che alcuni progetti nascessero anche dalla mia sensibilità, dal mio sguardo. Non per diventare più famoso, ma per avere la libertà di andare, artisticamente, dove sento di voler andare. Questo mi manca ancora. Al contrario, non mi interessa affatto tutta la dimensione televisiva del personaggio pubblico… non mi interessa quel tipo di esposizione. E sinceramente non mi piacerebbe nemmeno vivere in una condizione in cui non puoi camminare per strada senza essere fermato continuamente per una fotografia. Più che una conquista, quella la considero quasi una limitazione”.

Oltre a essere una limitazione, rischierebbe anche di distrarla da ciò che desidera davvero fare.

“Per me la cosa importante è soltanto poter recitare e raccontare belle storie attraverso personaggi interessanti. È lì che sento la mia ambizione. Tutto il resto è estremamente effimero. Passa. Arriva un momento in cui tutti dicono: ‘Ah sì, lui ha fatto quel film’ oppure ‘ha interpretato quel ruolo’. E poi si va oltre. Arriva qualcun altro. Se invece resti concentrato soltanto su quel tipo di riconoscimento, secondo me sei destinato all’infelicità”.

Quando attraversa i periodi di “vuoto artistico”, cioè quando non ci sono set o spettacoli, come continua a esprimere la sua vocazione creativa?

“Fortunatamente c’è sempre qualcosa da fare, anche quando apparentemente non c’è nulla. Ho sempre scritto, creato, girato videoclip, composto canzoni, portato in scena progetti personali, anche quando nessuno me lo chiedeva. Perché non nasceva da una richiesta esterna. Era un’esigenza profonda. Credo che, quando manca un’occasione, bisogni inventarsela. Almeno, io faccio così. Non perché sia migliore degli altri, ma perché sento davvero questa necessità. Ho bisogno di arrivare a fine giornata e potermi dire: ‘Oggi ho tirato fuori qualcosa’. Anche se sono da solo in casa. Questa esigenza mi fa stare bene. Poi certo, se mi chiedesse che cosa farei se nessuno mi chiamasse mai più, sinceramente non saprei rispondere. Però una strada la troverei comunque. Continuerei sicuramente a creare in qualche forma. Quando una persona sente davvero il bisogno di fare qualcosa, alla fine la faccia comunque. Anche solo per la necessità stessa di esprimersi”.

Che cosa il giovane Pier Luigi aveva sottovalutato di questo mestiere?

“Credo di aver sottovalutato soprattutto un aspetto: quanto questo lavoro, quando hai una famiglia, ti costringa a stare lontano da casa per lunghi periodi. Oggi è una dimensione che mi pesa molto più rispetto al passato. Da quando sono diventato padre sento profondamente questa distanza. E allora mi sono detto che, se devo stare lontano, ne deve valere davvero la pena. Deve valerne la pena artisticamente, economicamente e umanamente. Ma questa, in fondo, è anche una fortuna, perché mi impedisce di accettare progetti che non mi convincono soltanto per inerzia o per ragioni sbagliate. Mi aiuta a scegliere meglio. A dare più valore al tempo”.

E invece quale aspetto positivo ha scoperto, magari contro ogni aspettativa?

“Sicuramente la grande libertà nella gestione del tempo. Quando non lavoro posso dedicarmi completamente alla famiglia. Posso stare davvero con le mie figlie, accompagnarle nella crescita. Ed è un privilegio enorme, che molte persone non hanno. Poi c’è un altro aspetto bellissimo di questo mestiere: la possibilità di incontrare persone molto interessanti e vivere tante vite diverse. Ogni progetto diventa una sorta di famiglia. Che ti piaccia oppure no, in teatro e sul set si crea sempre una convivenza molto intensa. Si trascorre tantissimo tempo insieme. E la cosa curiosa è che, ripensando ai film o agli spettacoli che ho fatto, ciò che mi rimane di più non è tanto il risultato finale. Mi restano soprattutto i momenti vissuti. I periodi della mia vita legati a quelle persone. Sono quelle esperienze umane a lasciare davvero un segno, a restarti dentro”.

Oggi vive a Genova. L’ha scelta come città definitiva della sua vita?

“Sì. Ho frequentato qui la scuola di recitazione, poi mi sono trasferito a Roma perché volevo lavorare nel cinema e nella televisione. Solo che quel periodo coincise con una forte crisi del settore e, per circa tre anni, lavorai pochissimo in quell’ambiente. Continuavo invece a lavorare molto a Genova. A un certo punto ho deciso quindi di tornare qui. Poi ho conosciuto mia moglie e alla fine sono rimasto. Ma soprattutto mi piace Genova. È una città in cui sto bene. Ha una dimensione umana, il mare vicino, la montagna vicina. Mi piace il fatto di non dover vivere costantemente immerso nel traffico o nel caos. Quando vado a Roma impazzisco. Mi domando davvero come facciano certe persone a viverci (sorride, ndr) ”.

Le è mai venuto il desiderio di tornare definitivamente nella sua città d’origine, Alessandria?

“No, non davvero. Ci torno spesso, ma soprattutto per rivedere gli amici. La vita che ho vissuto lì appartiene molto all’adolescenza, ai miei primi vent’anni. Nel frattempo, i luoghi sono cambiati e anch’io sono cambiato. Mi mancano le persone, questo sì. Però non credo che riuscirei più a vivere ad Alessandria. Non riesco più a immaginare lì la mia vita. In fondo me ne sono andato proprio perché sentivo che quel luogo non bastava più alle mie esigenze. Avevo bisogno di cercare altro. Però ci torno sempre con il cuore. E poi, artisticamente, continuo sempre ad attingere da lì: da quei ricordi, da quelle emozioni, da quella parte della tua vita”.

Anche in L’ultimo arrivato si percepisce molto questo ritorno alle origini. E in questo percorso c’è accanto a lei Paolo Li Volsi, con cui condivide anche il passato musicale. Che rapporto vi lega, al di là del lavoro?

“Paolo è come un fratello. Quando si trasferì a Genova da Palermo per frequentare lo Stabile, io ero al secondo anno della scuola e lui entrava al primo. Cercava casa e io avevo una stanza che da solo non riuscivo a permettermi economicamente. Così abbiamo condiviso un letto matrimoniale per tre anni. Dormivamo letteralmente nello stesso letto. Quando uno dei due era con una ragazza, l’altro andava a dormire sul divano e viceversa. È stata una convivenza totale. Con il tempo è diventato davvero mio fratello. È stato presente nei momenti più importanti della mia vita: come amico, confidente, perfino come testimone. Mi conosce profondamente. Per questo ciò che facciamo insieme artisticamente è semplicemente il proseguimento naturale della nostra vita condivisa. E lo stesso vale anche per Aleph Viola, che cura la regia dello spettacolo”.

Mi colpisce il fatto che spesso non si parli abbastanza delle amicizie maschili. Come se fosse quasi un tabù raccontare l’intimità emotiva, la solidarietà tra uomini.

“Sì, probabilmente è così. Io invece parlo tranquillamente del rapporto con Paolo e con Aleph, perché siamo davvero molto uniti. Forse queste relazioni vengono raccontate poco perché esiste ancora un’idea molto rigida dell’uomo, come se non potesse avere un’intimità profonda con un altro uomo senza che ci sia automaticamente qualche sottotesto. Eppure, quei rapporti esistono eccome, e sono bellissimi”.

Nel suo lavoro, capita spesso di vedere altre persone andare avanti prima di noi. C’è mai stato un momento in cui si è chiesto: “Perché loro sì e io no?”.

“Sì, certo. Assolutamente sì. E secondo me si cresce davvero quando si smette di porsi continuamente quella domanda. Una delle cose che ho imparato negli anni è fare molta attenzione alla narrazione che costruisci dentro di te. Perché le energie che metti in circolo poi ti ritornano addosso. Se continui a ripeterti: ‘Passano tutti davanti a me’, ‘Quello non se lo merita’, ‘Funziona solo perché è raccomandato’, alla fine costruisci un mondo mentale fatto soltanto di quel risentimento. E lentamente ti auto-condanni. Finisci per confermare giorno dopo giorno quella visione negativa. Credo invece che, a un certo punto, sia necessario smettere di guardare continuamente gli altri e concentrarsi sul proprio lavoro. Cercare di fare bene ciò che si fa, nutrendosi di energie positive. Poi certo: bisogna lavorare sodo, avere disciplina, sostanza, tenacia. Tutto questo conta. Ma conta moltissimo anche il modo in cui racconti a te stesso il mondo. Me ne sono accorto chiaramente: da quando ho smesso di alimentare quel tipo di rabbia e ho cambiato prospettiva, le cose hanno iniziato davvero a cambiare”.

Però apprezzo molto l’onestà con cui ammette di essersi posto quella domanda, invece di fingere il contrario.

“Ma certo che me la sono posta. E mi sono anche arrabbiato tantissimo. Pensavo: ‘Com’è possibile che quello, che magari secondo me non è nemmeno così bravo, arrivi lì e io invece sia ancora qui a faticare perfino per ottenere un provino?’. È dura. Molto dura. Però a un certo punto capisci che restare intrappolato in quel meccanismo non serve a nulla. Non ne esci”.