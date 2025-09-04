Pier Silvio Berlusconi a La Ruota della Fortuna a sorpresa, la stoccata ad Affari Tuoi e il tributo a Scotti

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a sorpresa nel corso della puntata di La Ruota della Fortuna del 3 settembre. L’amministratore delegato di Mediaset ha lodato i professionisti della produzione, elogiando poi Gerry Scotti e Samira Lui. E non è mancata l’occasione per una stoccata alla Rai e ad Affari Tuoi.

Pier Silvio Berlusconi: sorpresa a La Ruota della Fortuna

Nel corso della puntata di La Ruota della Fortuna andata in onda il 3 settembre, Pier Silvio Berlusconi si è presentato a sorpresa in studio.

Il CEO di Mediaset ha voluto ringraziare pubblicamente tutto lo staff che lavora alla trasmissione.

"Sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto", ha esordito Berlusconi dopo un abbraccio al conduttore Gerry Scotti.

"Ve lo dico senza farmi problemi avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo" ha notato l’amministratore delegato di Mediaset, lodando l’operato dei professionisti che lavorano al game show.

La stoccata ad Affari Tuoi

Nel corso dell’intervento di Pier Silvio Berlusconi a La Ruota della Fortuna, inoltre, non è mancata una stoccata allo show concorrente Rai, Affari Tuoi.

"Siamo orgogliosi di questo prodotto", ha proseguito Berlusconi riferendosi a La Ruota della Fortuna.

"Non solo perché è un bel prodotto e fa degli ottimi ascolti, ma anche perché di là i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soli solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare": questa la stoccata del CEO di Mediaset.

"Stiamo portando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana", ha proseguito.

L’elogio a Gerry Scotti

La sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a La Ruota della Fortuna è stata anche l’occasione perfetta per un tributo a Gerry Scotti, al timone del programma.

Berlusconi ci ha tenuto a ringraziare il conduttore che "ha avuto il coraggio, la professionalità, la forza per affrontare questa sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, (…) lui ha accettato e oggi portiamo a casa dei risultati".

Subito dopo, l’amministratore delegato di Mediaset ha anche ringraziato Samira Lui, la valletta che affianca Scotti.