Pier Silvio Berlusconi chiama Enrico Mentana a Mediaset dato il possibile addio a La7, "porte sempre aperte"

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“In Mediaset le porte sono sempre aperte”, queste le parole che Pier Silvio Berlusconi spende per Enrico Mentana dopo l’annuncio dell’addio a La7 da parte dello storico direttore del telegiornale. L’amministratore delegato di Media For Europe (Mfe) lo ha riferito nel corso di un incontro con la stampa a Cologno Monzese. Per il momento il diretto interessato non ha risposto all’appello.

L’appello di Pier Silvio Berlusconi a Enrico Mentana

Come anticipato, mercoledì 11 novembre Pier Silvio Berlusconi, chairman e amministratore delegato di Mfe-Media For Europe, durante un incontro con la stampa presso la sede di Cologno Monzese ha lanciato l’ipotesi di una chiamata in casa Mediaset per Enrico Mentana.

Il giornalista e direttore del Tg La7, ricordiamo, recentemente ha annunciato l’addio alla rete dopo la fine del contratto che lo tiene impegnato fino alla fine del 2026.

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Di fronte ai cronisti presenti ha detto: “Ma se ne va veramente? Nulla di nuovo, c’è grande stima e grande affetto personale per Enrico”. Poi ha sganciato una piccola bomba: “Lui sa che in Mediaset le porte sono sempre aperte. Penso stia valutando cosa fare del proprio futuro”.

“Qui è il benvenuto“, ha concluso Pier Silvio Berlusconi. Da parte di Enrico Mentana, per il momento, non è arrivata alcuna dichiarazione a riguardo.

La possibile ripresa del timone di Matrix

Era il 2005 quando Enrico Mentana scrisse e portò su Canale 5 il suo format di approfondimento Matrix, per poi cedere il posto ad Alessio Vinci, Luca Telese e, infine, a Nicola Porro. Il 26 ottobre LaPresse riportava l’ipotesi di una trattativa tra il giornalista e il Biscione, una voce di corridoio in attesa di conferme o smentite.

Un’altra ipotesi parlava di un possibile approdo su Sky o CNN Italia, ma nessuna possibilità di un trasloco in Rai o su Discovery. Nel frattempo, è arrivato il totonomi sul possibile nuovo direttore del telegiornale La7 dopo l’uscita di scena di Mentana, un’oscillazione tra Giovanni Floris e Aldo Cazzullo.

La discesa in politica e la posizione di Alfonso Signorini

Nel corso dello stesso intervento a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha respinto le possibilità di una discesa in campo: “Né io né Marina intendiamo scendere in politica”. Lui e la sorella, dell’eredità del padre, condividono “un interesse da imprenditori”. A proposito di Forza Italia, Pier Silvio considera il partito “uno dei più grandi lasciti di mio padre che può ancora avere un futuro“.

Infine, l’intervento si è spostato sulla posizione di Alfonso Signorini, a proposito della quale nelle ultime ore Ilary Blasi ha parlato di “gogna mediatica”. Pier Silvio Berlusconi ricorda che “c’è in atto una vicenda che passa dai tribunali”, quindi “aspettiamo con Alfonso che questa vicenda sia finita per fare qualsiasi valutazione”.

Le ipotesi si Fabio Fazio e Sigfrido Ranucci

Ancora, Pier Silvio Berlusconi esclude un arrivo di Fabio Fazio a Cologno Monzese: “Mi piace come professionista e persona”, tuttavia “non ci sono dialoghi in corso“. Poi ha aggiunto: “8 e 9 non se lo lasceranno scappare facilmente, è entrato in quel mondo lì con uno dei pochi contenuti arrivati dalla tv generalista che hanno avuto successo anche lì”.

E Sigfrido Ranucci? Un giornalista gli ha chiesto se gli piacerebbe a Mediaset. “No”, ha risposto lapidario Pier Silvio Berlusconi.