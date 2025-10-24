Pier Silvio Berlusconi compra la casa di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini dagli ex domestici filippini

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Pier Silvio Berlusconi ha acquistato la storica casa di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, il celebre attico di Segrate dove la coppia visse per vent’anni. Alla morte dei due attori, nel 2010, Sandra Mondaini nominò eredi universali gli ex domestici Pedro e Rosalie Magsino. L’immobile è stato ceduto per 1,45 milioni di euro. La residenza, nella quale hanno abitato fino a poco fa, si trova a pochi minuti da Palazzo dei Cigni.

A chi è stata venduta Casa Vianello

L’attico di Milano 2, costruito dal padre Silvio Berlusconi, è passato di mano dopo quattordici anni.

A venderlo sono stati Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, ex collaboratori domestici della coppia più amata della televisione italiana, che nel 2010 ricevettero in eredità l’intero patrimonio dei coniugi.

IPA Ex domestici di Vianello vendono la storica abitazione

Pier Silvio Berlusconi, oggi CEO di Mfe-Mediaset, ha acquistato l’immobile con un acconto da 100 mila euro e il saldo in assegni circolari, per un totale di 1,45 milioni di euro, senza mutuo né intermediari. Secondo quanto trapelato, la decisione nasce da ragioni affettive e pratiche: il manager possiede già un appartamento confinante, destinato all’uso familiare.

Com’è fatta la storica casa di Segrate

La residenza di Raimondo e Sandra si trova a pochi minuti da Palazzo dei Cigni, cuore operativo di Mediaset fino al 2015.

L’attico si estende su due piani per 285 metri quadrati, con cinque camere da letto, cinque bagni, ampi terrazzi, sala da pranzo, studio e box da 51 metri. Il prezzo pagato da Berlusconi corrisponde a circa 5.000 euro al metro quadrato.

L’appartamento, dove i Magsino hanno vissuto con i figli per oltre vent’anni, era considerato una vera “Casa Vianello” reale, simbolo della vita privata della coppia al di fuori della sitcom televisiva.

La storia dei Magsino: da domestici a eredi

Assunti nel 1991, i coniugi Magsino erano arrivati in Italia dalle Filippine con il piccolo John Mark. Negli anni diventarono parte della famiglia, tanto che il loro secondo figlio venne chiamato Raimond, in onore di Vianello.

Alla morte dei due attori, nel 2010, Sandra Mondaini li nominò eredi universali, gesto che suscitò stupore e qualche tensione con i parenti “veri”, poi risolte nel rispetto delle ultime volontà.

Oggi la famiglia Magsino possiede vari immobili a Milano e in Svizzera, mentre Pier Silvio Berlusconi aggiunge alla sua collezione un pezzo di storia della televisione italiana.