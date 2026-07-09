Pier Silvio Berlusconi e Cairo minimizzano l'effetto Roberto Vannacci: "Propaganda", "Rifiutato da Meloni"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Pier Silvio Berlusconi e Urbano Cairo, nelle scorse ore, hanno presentato rispettivamente i palinsesti di Mediaset e La7. Inoltre hanno parlato di politica. A entrambi è stato chiesto un parere sul generale Roberto Vannacci che, secondo i sondaggi, alle prossime elezioni politiche nazionali dovrebbe avere un ruolo fondamentale negli equilibri della coalizione del centrodestra. Sia Berlusconi sia Cairo non hanno avuto parole tenere per il leader di Futuro Nazionale.

Pier Silvio Berlusconi su Roberto Vannacci: “La propaganda è propaganda”

“Non è il mio mestiere, c’è un primo ministro che io penso faccia un grande lavoro”, ha dichiarato Berlusconi, come riporta l’ANSA, quando gli è stato chiesto se volesse dare un consiglio a Giorgia Meloni.

Poi, rispondendo ad una domanda sulla compatibilità di Vannacci con il programma del centrodestra, ha sottolineato che “l’Italia non è nuova a fenomeni che dal nulla crescono”. Vannacci “è un bravo comunicatore”, ha chiosato, aggiungendo che “la propaganda è propaganda e Vannacci lo sa molto bene”.

ANSA

“Aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centrodestra”, ha concluso l’Ad di Mediaset. Una posizione leggermente più morbida, almeno secondo le indiscrezioni, rispetto a quella della sorella Marina, che riterrebbe troppo estremiste e incompatibili con la linea di Forza Italia le idee del generale.

Di recente Vannacci ha criticato quelli che definisce i partiti “eterodiretti e guidati dal denaro”, ponendo interrogativi sul ruolo politico ufficiale di Marina Berlusconi.

Pier Silvio ha smentito le voci secondo cui il leader di Forza Italia Antonio Tajani sarebbe andato a Cologno Monzese a ricevere ordini dalla famiglia Berlusconi, garantendo che il partito “farà le sue scelte in piena autonomia”.

Berlusconi: “Da italiano sono offeso dalle parole di Trump”

Il manager ha poi rivolto parole di stima nei confronti di Meloni, menzionando gli attriti con Donald Trump: “Io stimo il nostro primo ministro e penso che, vista la situazione e visto il personaggio con cui abbiamo e ha a che fare, meglio di così sarebbe difficile fare: trovare equilibrio tra una posizione giusta con gli Usa, ma non mollare il punto sulle posizioni europee”.

“Sono offeso come italiano”, ha concluso, sempre commentando le esternazioni di Trump.

Cairo contro Vannacci: “Meloni lo ha rifiutato”

Anche Urbano Cairo ha parlato di Roberto Vannacci, intervistato da Il Foglio. “Avete visto l’Afd? Vannacci intercetta un vento che soffia in Europa. Ma lo sapete che Vannacci era andato da FdI e voleva candidarsi? Meloni, che è astuta, lo ha rifiutato”, ha raccontato l’editore.

“Salvini – ha proseguito – pensava di usare Vannacci come gadget. Conoscete i gadget, i vhs che si allegavano con i giornali? Fanno aumentare le vendite, ma quando li togli, le vendite crollano. Ecco cosa ha fatto Salvini”.

“Bisogna vincere le elezioni – ha aggiunto -, ma se le vince ha tutto il diritto di ambire. Meloni? È capitato che ci siamo mandati dei messaggi”.

Quando gli è stato domandato se lui, nella posizione di Meloni, prenderebbe in coalizione il generale, è arrivata la seguente risposta: “Ma vi immaginate? Meloni dovrebbe andare dietro alle sue sparate, inseguirlo ogni giorno come sul femminicidio; una frase, quella di Vannacci, che neppure si può commentare”.

E ancora: “Le renderebbe la vita impossibile. Può arrivare al dieci per cento. Più lo attaccano e più fanno il suo gioco. Prenderlo in coalizione è un pericolo. Io consiglierei di no”.

Critiche anche a Mario Draghi. Secondo Cairo “è stato sopravvalutato. Il Pnrr è stato gestito male, il Superbonus ha sfasciato i conti e c’era Draghi… Mattarella lo ha stracciato cinque a zero, bravissimo”.