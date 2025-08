Pier Silvio Berlusconi è il top manager con la migliore reputazione in Italia, perché è un risultato storico

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Pier Silvio Berlusconi conquista per la prima volta la vetta della reputazione online tra i top manager italiani. Un primato storico per il settore media, ottenuto grazie al rilancio di Mediaset e al rafforzamento europeo del gruppo. Il riconoscimento è un segnale della crescente centralità dell’informazione nell’economia nazionale.

Top Manager Reputation, in vetta Pier Silvio Berlusconi

Per la prima volta da oltre cinque anni, un manager del settore media conquista la vetta della reputazione online in Italia. Pier Silvio Berlusconi si posiziona al primo posto nella classifica nazionale elaborata mensilmente dall’Osservatorio Top Manager Reputation.

Dal 2020 a oggi, a dominare la classifica erano stati costantemente nomi provenienti da ambiti come la finanza, la moda o l’energia. Stavolta, a scalare la vetta è un leader dell’informazione e dell’intrattenimento.

Un riconoscimento che arriva dopo quasi due anni consecutivi in cui Berlusconi ha mantenuto il primo posto nel suo comparto e oltre dodici mesi di permanenza stabile nella top ten generale.

L’ascesa e il momento di Mediaset

Alla base del risultato di Pier Silvio Berlusconi ci sono due elementi chiave: da un lato, il profondo aggiornamento dell’offerta televisiva Mediaset, dall’altro, il consolidamento della holding Mfe-MediaForEurope sul piano internazionale.

Sotto la guida di Berlusconi, l’azienda ha saputo rafforzare la sua identità industriale pur espandendosi in Europa, evitando acquisizioni esterne e conservando l’autonomia decisionale.

Il primato conferma inoltre l’importanza crescente del settore dei media all’interno del sistema economico nazionale, e sottolinea la posizione strategica di Mfe come realtà capace di competere a livello continentale senza perdere il legame con le proprie radici italiane.

Chi sono gli altri manager in classifica

La classifica di luglio di Top Manager Reputation riflette in generale una forte presenza di figure provenienti dai settori energia, finanza e infrastrutture.

Claudio Descalzi, Ad di Eni, guadagna il secondo posto grazie a un importante accordo con Bmw e a un contratto da 1,5 miliardi in Algeria. Al terzo posto Carlo Messina di Intesa Sanpaolo, che ha annunciato un maxi piano da 10 miliardi per sostenere l’occupazione.

Renato Mazzoncini (A2A) sale di due posizioni investendo in welfare e tecnologie green con il primo datacenter a raffreddamento liquido in Italia. Anche Andrea Orcel (UniCredit) figura tra i primi cinque, dopo il ritiro dell’offerta su Bpm.

In crescita anche Urbano Cairo, grazie agli ascolti di La7, e Flavio Cattaneo per la solidità di Enel in Borsa.